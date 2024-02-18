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Нежная Бейонсе снялась со своей мамой и дочками для известного глянца

18 февраля 2024 19:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Нежная Бейонсе снялась со своей мамой и дочками для известного глянца
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Суперзвезда Бейонсе снялась для обложки глянца ESSENCE. Она рассказала о значении семьи в ее становлении и показала своих родных.

Фотографиями поделился гланец ESSENCE.

Бейонсе снялась у семейной фотосессии

Популярная певица Бейонсе стала лицом обложки издания ESSENCE. Она рассказала насколько важны для нее семейные традиции.

На фотографиях она появилась вместе со своей мамой и двумя дочерьми. Они плетут волосы друг другу. Снимки получились очень теплыми и нежными.

"Мое детство прошло у мамы в парикмахерской. Я видела, как она мыла шампунем и стригла волосы, превращала женщин в красавиц. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было больше, чем просто запись в парикмахерскую — это была терапия. Я работала в ее салоне, подметала пол и помогала, где могла. Когда-то я внимательно подслушивала их разговоры. Для этих женщин это было святое место", — рассказала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ESSENCE (@essence)

Бейонсе считает, что в ее семье всегда очень уважали родственные связи и желание работать вместе. Ее мать предлагала ей стать парикмахером.

"Она была настолько хороша и настолько талантлива, что в конце концов она открыла свою первую парикмахерскую. Я помню ранние эскизы и моя мама приглашала меня стать частью проекта, хотя я была еще малой. Но это моя мама. В нашей семье всегда был дух сотрудничества", — рассказала певица.

Мать Бейонсе Тина Ноулз призналась, что парикмахерство кормило их семью. Она уверена, что между черной матерью и ее дочерью существует связь, которая вплетена через волосы. Голова, носящая корону, коронуется из-за родства черных женщин.

Певица Бейонсе и ее мать Тина Ноулз. Фото: instagram.com/essence/
Певица Бейонсе и ее мать Тина Ноулз. Фото: instagram.com/essence/

Стилисты избрали для Бейонсе обольстительные образы, хотя и пытались раскрыть ее хрупкость и обаяние. На каждой фотографии главный акцент был именно на волосах звезды.

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Тина Ноулз. Фото: instagram.com/essence/
Тина Ноулз. Фото: instagram.com/essence/

Ранее Бейонсе поразила своим образом в День святого Валентина.

Также звезда анонсировала выход нового альбома – детали.

США
семья
Бейонсе
певица
фотосессия

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