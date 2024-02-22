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Бейонсе стала первой темнокожей женщиной, которая возглавила чарт Billboard Hot Country Songs

22 февраля 2024 16:03
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Бейонсе стала первой темнокожей женщиной, которая возглавила чарт Billboard Hot Country Songs
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Бейонсе стала первой темнокожей женщиной, которая одновременно заняла первое место в чартах Hot Country Songs и Hot R&B/Hip-Hop Songs с тех пор, как эти рейтинги были основаны в 1958 году. Это стало историческим событием в мире музыки.

Об этом пишет The Guardian.

Бейонсе вошла в историю

Песня Бейонсе "Texas Hold' Em" заняла первое место в чарте Billboard Hot Country Songs. Этот успех очень значимый, ведь темнокожим артистам не так легко добиться успехов в кантри-музыке. Поэтому достижение певицы не только музыкальный триумф, но и важный шаг в борьбе за равенство и расширение границ жанра.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

Песня "Texas Hold' Em" вместе с треком "16 CARRIAGES" была представлена 11 февраля и стала сюрпризом для фанатов во время анонса нового альбома на Супербоуле 2024 года.

Хит стремительно добрался до первого места чарта всего за четыре дня и быстро набирал более 3 миллионов просмотров на YouTube в течение недели.

 

Бейонсе также вошла в историю как вторая сольная артистка, дебютировавшая на первом месте в этом чарте и повторившая достижения Тейлор Свифт с ее песнями Love Story и All Too Well в 2021 году.

Напомним, мы писали, что Бейонсе снялась со своей мамой и дочерьми для известного глянца. Также мы сообщали, что певица анонсировала новый альбом и назвала дату его релиза.

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