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Бойовики "ДНР" виступили категорично проти концертів Кіркорова на окупованій території

13 лютого 2024 23:32
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Бойовики "ДНР" виступили категорично проти концертів Кіркорова на окупованій території
Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Бойовики "ДНР" записали відеозвернення, у якому вимагають забрати Філіпа Кіркорова з Донецької області. Вони не хочуть слухати музику "сатаніста".

Відео потрапило у РосЗМІ.

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Військові-зрадники "ДНР" проти концертів Кіркорова

Проросійські бойовики так званої "ДНР" записали відео, в якому заявили, що не хочуть бачити російського співака Філіпа Кіркорова на "своїй" землі. Вони вимагають відмінити всі концерти Кіркорова в Донецькій області.

"Ми, козаки донецької народної республіки, висловлюємо своє обурення з приводу приїзду до нас співака Філіпа Кіркорова. У той час, як наші бійці на передовій боряться з нацизмом і сатанізмом, цей співак бере участь у різних сумнівних вечірках. Ми вимагаємо відміни концертів Філіпа Кіркорова в ДНР", — сказали військові-зрадники.

Деталі приїзду Кіркорова на окуповану територію

Сьогодні, 13 лютого, російський співак Філіп Кіркоров приїхав у Горлівку, Донецьку область. Він влаштував концерт для поранених російських військових. Відео виступу злили у мережу

Ймовірно Кіркорова змусили приїхати на Донбас, щоб "відмити" свої гріхи перед російською владою. Після його участі у скандальній вечірці Насті Івлеєвої, він потрапив у немилість Путіна і тому всі його концерти в Росії відмінили. Також його вирізали з усіх шоу та більше не запрошують на телебачення.

На відео Кіркоров виконав пісню "Сніг", яка належить українській співачці Ірині Білик. Вона вже відреагувала на такий вчинок.

Раніше ми розповідали деталі скандальної вечірки, на яку прийшов Філіп Кіркоров.

Донбас
ДНР
Ірина Білик
війна
Філіп Кіркоров
окупанти
співак

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