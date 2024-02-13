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Боевики "ДНР" выступили категорически против концертов Киркорова на оккупированной территории

13 февраля 2024 23:32
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Боевики "ДНР" выступили категорически против концертов Киркорова на оккупированной территории
Российский певец Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Боевики "ДНР" записали видеообращение, в котором требуют уезда Филиппа Киркорова из Донецкой области. Они не хотят слушать музыку "сатаниста".

Видео попало в РосСМИ.

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Военные-изменники "ДНР" против концертов Киркорова

Пророссийские боевики так называемой "ДНР" записали видео, в котором заявили, что не хотят видеть российского певца Филиппа Киркорова на "своей" земле. Они требуют отменить концерты Киркорова в Донецкой области.

"Мы, казаки донецкой народной республики, выражаем свое возмущение по поводу приезда к нам певца Филиппа Киркорова. В то время, как наши бойцы на передовой борются с нацизмом и сатанизмом, этот певец принимает участие в разных сомнительных вечеринках. Мы требуем отмены концертов Филиппа Киркорова. в ДНР", — сказали военные-изменники.

Детали приезда Киркорова на оккупированную территорию

Сегодня, 13 февраля, российский певец Филипп Киркоров приехал в Горловку, Донецкую область. Он устроил концерт для раненых русских военных. Видео выступления слили в сеть.

Вероятно, Киркорова заставили приехать на Донбасс, чтобы "отмыть" свои грехи перед российскими властями. После его участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой он попал в немилость Путина и поэтому все его концерты в России отменили. Также его вырезали из всех шоу и больше не приглашают на телевидение.

На видео Киркоров исполнил песню "Снег", принадлежащую украинской певице Ирине Билык. Она уже отреагировала на такой поступок.

Раньше мы рассказывали детали скандальной вечеринки, на которую пришел Филипп Киркоров.

Донбасс
ДНР
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