Дантес і Даша Кацуріна вийшли на Майдан з родичами полонених захисників

Співак Дантес. Фото: стоп-кадр випуску Новини.LIVE

Зіркова пара Володимир Дантес і Даша Кацуріна прийшли підтримати родичів полонених захисників України на Майдан. Вони вважають, що зараз країна має об'єднатися.

Вони розповіли про це в instagram.

Дантес і Даша Кацуріна вийшли на Майдан заради захисників

Співак Володимир Дантес і бізнес-вумен Даша Кацуріна прийшли на акцію протесту, присвячену звільненню полонених захисників. Вони закликали українців доєднуватися до події, яка відбулась в Києві о 12:00.

Дантес на Майдані. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Дантес вважає, що зараз важливо об'єднуватися і виходити на акції навіть, якщо у вас немає рідних у полоні.

"Здається зараз такий час, що у кожного з нас хтось є. Ми зараз, як велика країна, ми — єдина нація, ми повині збиратися і казати. Так, з близьких ніякого немає, але це наші громадяни, це українці", — зізнався Дантес журналістці Новини.LIVE.

Сторіз Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Також співак переконаний, що подібні акції корисні для кожного громадянина країни. Даша Кацуріна також розділяє позицію коханого бойфренда. Також з ними був їхній маленький член родини — песик Василь.

"Окрім підтримки, ви знайомитесь з родинами, небайдужими людьми і посилюєте свою віру!" — написав він в соціальних мережах.

Акція протесту на Майдані. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Раніше зіркова пара купила собі песика, якого назвали кумедним ім'ям.

Також Кацуріна розповідала, що змінилося в її житті після розлучення.