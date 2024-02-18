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Дантес и Даша Кацурина вышли на Майдан с родственниками пленных защитников

18 февраля 2024 19:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Дантес и Даша Кацурина вышли на Майдан с родственниками пленных защитников
Певец Дантес. Фото: стоп-кадр выпуска Новини.LIVE
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Звездная пара Владимир Дантес и Даша Кацурина пришли поддержать родственников пленных защитников Украины на Майдан. Они считают, что сейчас страна должна объединиться.

Звезды рассказали об этом в instagram.

Дантес и Даша Кацурина вышли на Майдан ради защитников

Певец Владимир Дантес и бизнес-вумен Даша Кацурина пришли на акцию протеста, посвященную освобождению пленных защитников. Они призвали украинцев присоединяться к произошедшему в Киеве в 12:00.

Дантес на Майдане. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/
Дантес на Майдане. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Дантес считает, что сейчас важно объединяться и выходить на акции, даже если у вас нет родных в плену.

"Кажется сейчас такое время, что у каждого из нас кто-то есть. Мы сейчас, как большая страна, мы — единственная нация, мы должны собираться и говорить. Да, с близких никакого нет, но это наши граждане, это украинцы", — признался Дантес журналистке Новини.LIVE

Сторез Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
Сториз Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Также певец убежден, что подобные акции полезны каждому гражданину страны. Даша Кацурин также разделяет позицию любимого бойфренда. Также с ними был их маленький член семьи — собака Василий.

"Помимо поддержки, вы знакомитесь с семьями, неравнодушными людьми и усиливаете свою веру!" — написал он в социальных сетях.

Дантес и Кацурин на Майдане. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/
Акция протеста на Майдане. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Раньше звездная пара купила себе собачку, которую назвали забавным именем.

Также Кацурин рассказывала, что изменилось в ее жизни после развода.

Владимир Дантес
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пленные
полк "Азов"
Даша Кацурина
украинские звезды

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