Дантес и Даша Кацурина вышли на Майдан с родственниками пленных защитников
Звездная пара Владимир Дантес и Даша Кацурина пришли поддержать родственников пленных защитников Украины на Майдан. Они считают, что сейчас страна должна объединиться.
Звезды рассказали об этом в instagram.
Дантес и Даша Кацурина вышли на Майдан ради защитников
Певец Владимир Дантес и бизнес-вумен Даша Кацурина пришли на акцию протеста, посвященную освобождению пленных защитников. Они призвали украинцев присоединяться к произошедшему в Киеве в 12:00.
Дантес считает, что сейчас важно объединяться и выходить на акции, даже если у вас нет родных в плену.
"Кажется сейчас такое время, что у каждого из нас кто-то есть. Мы сейчас, как большая страна, мы — единственная нация, мы должны собираться и говорить. Да, с близких никакого нет, но это наши граждане, это украинцы", — признался Дантес журналистке Новини.LIVE
Также певец убежден, что подобные акции полезны каждому гражданину страны. Даша Кацурин также разделяет позицию любимого бойфренда. Также с ними был их маленький член семьи — собака Василий.
"Помимо поддержки, вы знакомитесь с семьями, неравнодушными людьми и усиливаете свою веру!" — написал он в социальных сетях.
Раньше звездная пара купила себе собачку, которую назвали забавным именем.
Также Кацурин рассказывала, что изменилось в ее жизни после развода.
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