Поповнення в родині — Дантес і Даша Кацуріна взяли собі "малюка"

Даша Кацуріна і Володимир Дантес. Фото: instagram.com/labradoodles_ua

Родина телеведучого Володимира Дантеса і бізнес-вумен Даші Кацуріною стала більшою. Зіркова пара взяла до себе чотирилапого друга.

Про це повідомили на сторінці компанії, яка розводить лабрадудлів.

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Володимир Дантес разом з коханою Дашою Кацуріною купили собі маленького цуцика породи лабрадудля. Собаку назвали Василем.

"Ще один наш чарівний випускник Василь поїхав до своєї нової, люблячої родини Даші Кацуріної та Володимира Дантеса. Бажаємо, щоб ваше життя разом було сповнене найпозитивнішими емоціями", — написали в описі під фото.

Зіркова пара поки що мовчить про нового члена родини, ймовірно хочуть в першу чергу порадувати своїх дітей.

Даша Кацуріна, Володимир Дантес і цуцик Василь. Фото: instagram.com/labradoodles_ua

Раніше Даша Кацуріна розповіла, як вплинуло на неї розлучення.

Також Дантес покинув шоу на відомому телеканалі через скандал.