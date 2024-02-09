Пополнение в семье — Дантес и Даша Кацурина взяли себе "малыша"
Семья телеведущего Владимира Дантеса и бизнес-вумен Даши Кацуриной стала больше. Звездная пара взяла к себе четырехлапого друга.
Об этом сообщили на странице компании, разводящей лабрадудлов.
Дантес и Даша Кацурина купили себе собаку
Владимир Дантес вместе с любимой Дашей Кацуриной купили себе маленького щенка породы лабрадудля. Собаку назвали Василием.
"Еще один наш очаровательный выпускник Василий поехал в свою новую, любящую семью Дашу Кацурину и Владимир Дантес. Желаем, чтобы ваша жизнь вместе была полна самыми положительными эмоциями", — написали в описании под фото.
Звездная пара пока молчит о новом члене семьи, вероятно, хотят в первую очередь порадовать своих детей.
Ранее Даша Кацурина рассказала, как повлиял на нее развод.
Также Дантес покинул шоу на известном телеканале из-за скандала.
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