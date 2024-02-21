Даша Квіткова прилетіла у Францію з благодійною ціллю на матч "Шахтаря"

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Українська блогерка Даша Квіткова прилетіла у Францію, щоб підтримати футбольну команду "Шахтер". Також вона анонсувала запуск нового благодійного проєкту.

Про це дівчина розповіла в instagram.

Даша Квіткова вперше побувала на футбольному стадіоні

Блогерка Даша Квіткова прилетіла у Марсель, Франція. Саме тут український "Шахтар" зіграє свій другий матч у Лізі Європи.

Сторіз Даші Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova/

Сторіз Даші Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova/

Футболісти запросили інфлюенсерку на подію, щоб вона підтримала їх, а також запустила благодійний збір.

"Футбол дуже неочікувано увірвався в моє життя. Сьогодні я вперше побувала на футбольному тренуванні на стадіоні, а вже завтра вперше побачу велику гру! Шахтар зіграє з Марселем за вихід в плей-офф Ліги Європи", — розповіла Квіткова у себе в соцмережах.

Хоча блогерка і повідомила про благодійний проєкт, проте його деталі оголосить пізніше. Вона зізналась підписникам, що їй дуже до вподоби ця подорож.

Юлія Могилюк, Даша Квіткова і Юлія Куз на стадіоні. Фото: instagram.com/kvittkova/

Квіткова поділилась з виданням TRIBUNA.COM, що вірить у перемогу "Шахтаря". Вона навіть озвучила точний прогноз.

"Я тільки за перемогу. Інтуїція підказує, що хлопці переможуть. Я бажаю їм щиро. Нехай буде 2:1 на перемогу "Шахтаря", — сказала дівчина.

Юлія Могилюк, Даша Квіткова і Юлія Куз на стадіоні. Фото: instagram.com/kvittkova/

Раніше Квіткова повністю оголилась задля гарної фотосесії.

Також блогерка продає свій спільний будинок з колишнім чоловіком за велику суму.