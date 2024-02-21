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Даша Квіткова прилетіла у Францію з благодійною ціллю на матч "Шахтаря"

21 лютого 2024 23:57
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Даша Квіткова прилетіла у Францію з благодійною ціллю на матч "Шахтаря"
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська блогерка Даша Квіткова прилетіла у Францію, щоб підтримати футбольну команду "Шахтер". Також вона анонсувала запуск нового благодійного проєкту. 

Про це дівчина розповіла в instagram.

Даша Квіткова вперше побувала на футбольному стадіоні

Блогерка Даша Квіткова прилетіла у Марсель, Франція. Саме тут український "Шахтар" зіграє свій другий матч у Лізі Європи.

Сторіз Даші Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova/
Сторіз Даші Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova/
Сторіз Даші Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova/
Сторіз Даші Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova/

Футболісти запросили інфлюенсерку на подію, щоб вона підтримала їх, а також запустила благодійний збір. 

"Футбол дуже неочікувано увірвався в моє життя. Сьогодні я вперше побувала на футбольному тренуванні на стадіоні, а вже завтра вперше побачу велику гру! Шахтар зіграє з Марселем за вихід в плей-офф Ліги Європи", — розповіла Квіткова у себе в соцмережах.

Хоча блогерка і повідомила про благодійний проєкт, проте його деталі оголосить пізніше. Вона зізналась підписникам, що їй дуже до вподоби ця подорож.

Даша Квіткова на стадіоні. Фото: instagram.com/kvittkova/
Юлія Могилюк, Даша Квіткова і Юлія Куз на стадіоні. Фото: instagram.com/kvittkova/

Квіткова поділилась з виданням TRIBUNA.COM, що вірить у перемогу "Шахтаря". Вона навіть озвучила точний прогноз.

"Я тільки за перемогу. Інтуїція підказує, що хлопці переможуть. Я бажаю їм щиро. Нехай буде 2:1 на перемогу "Шахтаря", — сказала дівчина.

Даша Квіткова на стадіоні. Фото: instagram.com/kvittkova/
Юлія Могилюк, Даша Квіткова і Юлія Куз на стадіоні. Фото: instagram.com/kvittkova/

Раніше Квіткова повністю оголилась задля гарної фотосесії.

Також блогерка продає свій спільний будинок з колишнім чоловіком за велику суму.

футбол
блогери
Даша Квіткова
благодійність
ФК Шахтар
українські зірки

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