Даша Квіткова прилетіла у Францію з благодійною ціллю на матч "Шахтаря"
Українська блогерка Даша Квіткова прилетіла у Францію, щоб підтримати футбольну команду "Шахтер". Також вона анонсувала запуск нового благодійного проєкту.
Про це дівчина розповіла в instagram.
Даша Квіткова вперше побувала на футбольному стадіоні
Блогерка Даша Квіткова прилетіла у Марсель, Франція. Саме тут український "Шахтар" зіграє свій другий матч у Лізі Європи.
Футболісти запросили інфлюенсерку на подію, щоб вона підтримала їх, а також запустила благодійний збір.
"Футбол дуже неочікувано увірвався в моє життя. Сьогодні я вперше побувала на футбольному тренуванні на стадіоні, а вже завтра вперше побачу велику гру! Шахтар зіграє з Марселем за вихід в плей-офф Ліги Європи", — розповіла Квіткова у себе в соцмережах.
Хоча блогерка і повідомила про благодійний проєкт, проте його деталі оголосить пізніше. Вона зізналась підписникам, що їй дуже до вподоби ця подорож.
Квіткова поділилась з виданням TRIBUNA.COM, що вірить у перемогу "Шахтаря". Вона навіть озвучила точний прогноз.
"Я тільки за перемогу. Інтуїція підказує, що хлопці переможуть. Я бажаю їм щиро. Нехай буде 2:1 на перемогу "Шахтаря", — сказала дівчина.
Раніше Квіткова повністю оголилась задля гарної фотосесії.
Також блогерка продає свій спільний будинок з колишнім чоловіком за велику суму.
Читайте Новини.LIVE!