Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Даша Квиткова прилетела во Францию с благотворительной целью на матч "Шахтера" arrow

Даша Квиткова прилетела во Францию с благотворительной целью на матч "Шахтера"

21 февраля 2024 23:57
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Даша Квиткова прилетела во Францию с благотворительной целью на матч "Шахтера"
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский блогер Даша Квиткова прилетела во Францию, чтобы поддержать футбольную команду "Шахтер". Также она анонсировала запуск нового благотворительного проекта.

Об этом она рассказала в instagram.

Даша Квиткова впервые побывала на футбольном стадионе

Блогер Даша Квиткова прилетела в Марсель, Франция. Именно здесь украинский "Шахтер" сыграет свой второй матч в Лиге Европы.

Сторез Даши Цветочной. Фото: instagram.com/kvittkova/
Сториз Даши Квитковой. Фото: instagram.com/kvittkova/
Сторез Даши Цветочной. Фото: instagram.com/kvittkova/
Сториз Даши Квитковой. Фото: instagram.com/kvittkova/

Футболисты пригласили инфлюэнсера на событие, чтобы она поддержала их, а также запустила благотворительный сбор.

"Футбол очень неожиданно ворвался в мою жизнь. Сегодня я впервые побывала на футбольной тренировке на стадионе, а уже завтра впервые увижу большую игру! Шахтер сыграет с Марселем за выход в плей-офф Лиги Европы", — рассказала Квиткова у себя в соцсетях.

Хотя блогер и сообщила о благотворительном проекте, однако его детали объявит позже. Она призналась подписчикам, что ей очень нравится это путешествие. Девушка в восторге от красоты Франции и новых знакомств.

Даша Цветкова на стадионе. Фото: instagram.com/kvittkova/
Юлия Могилюк, Даша Квиткова и Юлия Куз на стадионе. Фото: instagram.com/kvittkova/

Квиткова поделилась с изданием TRIBUNA.COM, что верит в победу "Шахтера". Она даже озвучила точный прогноз.

"Я только за победу. Интуиция подсказывает, что ребята победят. Я желаю им искренне. Пусть будет 2:1 на победу "Шахтера", — сказала девушка.

Даша Цветкова на стадионе. Фото: instagram.com/kvittkova/
Юлия Могилюк, Даша Квиткова и Юлия Куз на стадионе. Фото: instagram.com/kvittkova/

Ранее Квиткова полностью обнажилась ради хорошей фотосессии.

Также блогер продает свой совместный дом с бывшим мужем за большую сумму.

футбол
блогеры
Даша Квиткова
благотворительность
ФК Шахтер
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

Актуальное по теме