Даша Квиткова прилетела во Францию с благотворительной целью на матч "Шахтера"

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Украинский блогер Даша Квиткова прилетела во Францию, чтобы поддержать футбольную команду "Шахтер". Также она анонсировала запуск нового благотворительного проекта.

Об этом она рассказала в instagram.

Даша Квиткова впервые побывала на футбольном стадионе

Блогер Даша Квиткова прилетела в Марсель, Франция. Именно здесь украинский "Шахтер" сыграет свой второй матч в Лиге Европы.

Сториз Даши Квитковой. Фото: instagram.com/kvittkova/

Сториз Даши Квитковой. Фото: instagram.com/kvittkova/

Футболисты пригласили инфлюэнсера на событие, чтобы она поддержала их, а также запустила благотворительный сбор.

"Футбол очень неожиданно ворвался в мою жизнь. Сегодня я впервые побывала на футбольной тренировке на стадионе, а уже завтра впервые увижу большую игру! Шахтер сыграет с Марселем за выход в плей-офф Лиги Европы", — рассказала Квиткова у себя в соцсетях.

Хотя блогер и сообщила о благотворительном проекте, однако его детали объявит позже. Она призналась подписчикам, что ей очень нравится это путешествие. Девушка в восторге от красоты Франции и новых знакомств.

Юлия Могилюк, Даша Квиткова и Юлия Куз на стадионе. Фото: instagram.com/kvittkova/

Квиткова поделилась с изданием TRIBUNA.COM, что верит в победу "Шахтера". Она даже озвучила точный прогноз.

"Я только за победу. Интуиция подсказывает, что ребята победят. Я желаю им искренне. Пусть будет 2:1 на победу "Шахтера", — сказала девушка.

Юлия Могилюк, Даша Квиткова и Юлия Куз на стадионе. Фото: instagram.com/kvittkova/

Ранее Квиткова полностью обнажилась ради хорошей фотосессии.

Также блогер продает свой совместный дом с бывшим мужем за большую сумму.