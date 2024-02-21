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Квіткова приголомшила спокусливою фотосесією у стилі ню

21 лютого 2024 11:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Квіткова приголомшила спокусливою фотосесією у стилі ню
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Блогерка Даша Квіткова вразила новими знімками. Зірка влаштувала відверту фотосесію, оголивши підтягнуту фігуру.

Про це стало відомо з Instagram Квіткової.

Даша Квіткова знялась топлес

Блогерка на фото позує роздягненою, прикривши пікантні місця руками та штанами, які знаходяться на вішаку. Прихильники засипали Квіткову компліментами і відзначили, що останнім часом вона занадто схудла.

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Квіткова розповіла, що відтоді як набрала мязи, її вага становить 52 кілограми при зрості 165 сантиметрів. Даша пригадала, як почувалася, коли не займалася спортом.

"Мені було важко, саме фізично, я навіть не могла нормально піднятися на декілька поверхів сходами. Моє тіло просто було слабким і невитривалим порівняно з тим, що зараз", — говорить блогерка.

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Підписники запитали, чи є у Квіткової целюліт, на що зірка відповіла:

"Він є, і його добре видно при поганому освітлені, і на 100 відсотків він не піде. Ми жінки, і це є нормою. Вдалося його мінімізувати харчуванням та тренуваннями. Целюліт для жінок — не захворювання, а фізіологічна норма, вторинна статева ознака, тому позбутися назавжди тоненького прошарку целюлітних клітин неможливо!" 

Нагадаємо, німецька принцеса вперше оголилась для чоловічого глянцю.

Раніше українка влаштувала фотосесію Кейт Вінслет.

Даша Квіткова
українські зірки
відверті фото
фотосесія

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