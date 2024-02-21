Квіткова приголомшила спокусливою фотосесією у стилі ню

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова вразила новими знімками. Зірка влаштувала відверту фотосесію, оголивши підтягнуту фігуру.

Про це стало відомо з Instagram Квіткової.

Даша Квіткова знялась топлес

Блогерка на фото позує роздягненою, прикривши пікантні місця руками та штанами, які знаходяться на вішаку. Прихильники засипали Квіткову компліментами і відзначили, що останнім часом вона занадто схудла.

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Квіткова розповіла, що відтоді як набрала мязи, її вага становить 52 кілограми при зрості 165 сантиметрів. Даша пригадала, як почувалася, коли не займалася спортом.

"Мені було важко, саме фізично, я навіть не могла нормально піднятися на декілька поверхів сходами. Моє тіло просто було слабким і невитривалим порівняно з тим, що зараз", — говорить блогерка.

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Підписники запитали, чи є у Квіткової целюліт, на що зірка відповіла:

"Він є, і його добре видно при поганому освітлені, і на 100 відсотків він не піде. Ми жінки, і це є нормою. Вдалося його мінімізувати харчуванням та тренуваннями. Целюліт для жінок — не захворювання, а фізіологічна норма, вторинна статева ознака, тому позбутися назавжди тоненького прошарку целюлітних клітин неможливо!"

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