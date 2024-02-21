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Квиткова ошеломила соблазнительной фотосессией в стиле ню

21 февраля 2024 11:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Цветочная ошеломила соблазнительной фотосессией в стиле ню
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Блогер Даша Квиткова поразила новыми снимками. Звезда устроила откровенную фотосессию, обнажив подтянутую фигуру.

Об этом стало известно из Instagram Квитковой.

Даша Квиткова снялась топлесс

Блогер на фото позирует раздетой, прикрыв пикантные места руками и штанами, находящими на вешалке. Поклонники засыпали Квиткову комплиментами и отметили, что в последнее время она слишком похудела.

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Квиткова рассказала, что с тех пор как набрала мышцы, ее вес составляет 52 килограмма при росте 165 сантиметров. Даша вспомнила, как чувствовала себя, когда не занималась спортом.

"Мне было тяжело, именно физически, я даже не могла нормально подняться на несколько этажей по лестнице. Мое тело просто было слабым и невыносливым по сравнению с тем, что сейчас", — говорит блогер.

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Подписчики спросили, есть ли у блогера целлюлит, на что звезда ответила:

"Он есть, и его хорошо видно при плохом освещении, и на 100 процентов он не уйдет. Мы женщины, и это норма. Удалось его минимизировать питанием и тренировками. Целлюлит для женщин — не заболевание, а физиологическая норма, вторичный половой признак, поэтому избавиться навсегда тоненькой прослойки целлюлитных клеток невозможно!"

Напомним, немецкая принцесса впервые обнажилась для мужского глянца.

Ранее украинка устроила фотосессию Кейт Уинслет.

Даша Квиткова
украинские звезды
откровенные фото
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