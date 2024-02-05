Doja Cat шокувала прихильників прозорою сукнею і татуюванням на чолі
Артистка Doja Cat, яка обожнює епатувувати публіку своїм вбранням, завітала на Grammy у сильно прозорій сукні. Складалося враження, що її тіло прикривають лише татуювання, а не одяг.
Зірка виклала фото в instagram.
Doja Cat з'явилась на премії в прозорій сукні-корсеті й татуюваннях
Артистка Doja Cat для премії Grammy-2024 обрала сукню від бренду DILARA. Корсет та прозора тканина дали можливість побачити практично все тіло зірки. Грудям співачки було затісно у корсеті, і вони справили враження на її прихильників.
Водночас спокусливий образ Doja Cat перетворила на брутальний, коли додала на своє тіло десятки тимчасових татуювань і чорні окуляри.
Під прозоро-кремову сукню артистка вдягла червоні туфлі на високих підборах.
Прихильники Doja Cat вражені її образом
Підписники артистки неоднозначно відреагували на її відверту сукню. Дехто був приємно шокований, інші — очікували більшого.
- Насправді Doja Cat винайшла тату та готичну архітектуру, друзі.
- В моїх очах ти виграла "Греммі" за Скарлет. Це був альбом 2023 року. Хотілося б, щоб інші люди це зрозуміли.
- Тебе пограбували, дівчино, але ти так добре виглядаєш.
- Татуювання на лобі — це ім'я дизайнера? Так "креативно"!
- Це вже занадто.
Doja Cat була номінована на премію Grammy-2024, проте нагород не отримала.
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