Doja Cat шокувала прихильників прозорою сукнею і татуюванням на чолі

Doja Cat на Grammy-2024. Фото: instagram.com/dojacat/

Артистка Doja Cat, яка обожнює епатувувати публіку своїм вбранням, завітала на Grammy у сильно прозорій сукні. Складалося враження, що її тіло прикривають лише татуювання, а не одяг.

Зірка виклала фото в instagram.

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Doja Cat на Grammy-2024. Фото: instagram.com/dojacat/

Артистка Doja Cat для премії Grammy-2024 обрала сукню від бренду DILARA. Корсет та прозора тканина дали можливість побачити практично все тіло зірки. Грудям співачки було затісно у корсеті, і вони справили враження на її прихильників.

Водночас спокусливий образ Doja Cat перетворила на брутальний, коли додала на своє тіло десятки тимчасових татуювань і чорні окуляри.

Під прозоро-кремову сукню артистка вдягла червоні туфлі на високих підборах.

Doja Cat на Grammy-2024. Фото: instagram.com/dojacat/

Прихильники Doja Cat вражені її образом

Підписники артистки неоднозначно відреагували на її відверту сукню. Дехто був приємно шокований, інші — очікували більшого.

Насправді Doja Cat винайшла тату та готичну архітектуру, друзі.

В моїх очах ти виграла "Греммі" за Скарлет. Це був альбом 2023 року. Хотілося б, щоб інші люди це зрозуміли.

Тебе пограбували, дівчино, але ти так добре виглядаєш.

Татуювання на лобі — це ім'я дизайнера? Так "креативно"!

Це вже занадто.

Doja Cat була номінована на премію Grammy-2024, проте нагород не отримала.

Раніше Тейлор Свіфт зневажливо поставилась до хворої Селін Діон.

Також Меган Фокс прийшла на вечірку у відвертому вбранні.