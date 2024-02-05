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Doja Cat шокувала прихильників прозорою сукнею і татуюванням на чолі

5 лютого 2024 17:59
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Doja Cat шокувала прихильників прозорою сукнею і татуюванням на чолі
Doja Cat на Grammy-2024. Фото: instagram.com/dojacat/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Артистка Doja Cat, яка обожнює епатувувати публіку своїм вбранням, завітала на Grammy у сильно прозорій сукні. Складалося враження, що її тіло прикривають лише татуювання, а не одяг.

Зірка виклала фото в instagram.

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Doja Cat на Grammy-2024. Фото: instagram.com/dojacat/
Doja Cat на Grammy-2024. Фото: instagram.com/dojacat/

Артистка Doja Cat для премії Grammy-2024 обрала сукню від бренду DILARA. Корсет та прозора тканина дали можливість побачити практично все тіло зірки. Грудям співачки було затісно у корсеті, і вони справили враження на її прихильників.

Водночас спокусливий образ Doja Cat перетворила на брутальний, коли додала на своє тіло десятки тимчасових татуювань і чорні окуляри.

Під прозоро-кремову сукню артистка вдягла червоні туфлі на високих підборах.

Doja Cat на Grammy-2024. Фото: instagram.com/dojacat/
Doja Cat на Grammy-2024. Фото: instagram.com/dojacat/

Прихильники Doja Cat вражені її образом 

Підписники артистки неоднозначно відреагували на її відверту сукню. Дехто був приємно шокований, інші — очікували більшого. 

  • Насправді Doja Cat винайшла тату та готичну архітектуру, друзі.
  • В моїх очах ти виграла "Греммі" за Скарлет. Це був альбом 2023 року. Хотілося б, щоб інші люди це зрозуміли.
  • Тебе пограбували, дівчино, але ти так добре виглядаєш.
  • Татуювання на лобі — це ім'я дизайнера? Так "креативно"!
  • Це вже занадто.

Doja Cat була номінована на премію Grammy-2024, проте нагород не отримала.

Раніше Тейлор Свіфт зневажливо поставилась до хворої Селін Діон.

Також Меган Фокс прийшла на вечірку у відвертому вбранні.

премія
музика
репер
закордонні зірки
сукня

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