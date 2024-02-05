Doja Cat шокировала поклонников прозрачным платьем и татуировкой на лбу

Doja Cat на Grammy-2024. Фото: instagram.com/dojacat/

Артистка Doja Cat, обожающая эпатировать публику своими нарядами, посетила Grammy в сильно прозрачном платье. Создавалось впечатление, что ее тело прикрывают только татуировки, а не одежда.

Звезда выложила фото в instagram.

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Doja Cat на Grammy-2024. Фото: instagram.com/dojacat/

Артистка Doja Cat для премии Grammy-2024 выбрала платье от бренда Dilara. Корсет и прозрачная ткань дали возможность увидеть практически все ее тело. Вероятно, грудь певицы чувствовала себя тесно в корсете, и она произвела впечатление на ее поклонников.

В то же время соблазнительный образ Doja Cat превратила в брутальный, добавив на свое тело десятки временных татуировок и черные очки.

Под прозрачно-кремовое платье артистка надела красные туфли на высоком каблуке.

Doja Cat на Grammy-2024. Фото: instagram.com/dojacat/

Поклонники Doja Cat поражены ее образом

Подписчики артистки неоднозначно отреагировали на ее откровенное платье. Некоторые были приятно шокированы, другие — ожидали большего.

На самом деле Doja Cat изобрела тату и готическую архитектуру, друзья.

В моих глазах ты выиграла "Грэмми" за Скарлетт. Это был альбом в 2023 году. Хотелось, чтобы другие люди это поняли.

Тебя ограбили, девушка, но ты так хорошо выглядишь.

Татуировка на лбу — это имя дизайнера? Да, "креативно"!

Это уже слишком.

Doja Cat была номинирована на премию Grammy-2024, но наград не получила.

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