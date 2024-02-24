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Донька Кейт Міддлтон стала найбагатшою дитиною в світі — скільки на рахунку юної принцеси

24 лютого 2024 22:57
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Донька Кейт Міддлтон стала найбагатшою дитиною в світі — скільки на рахунку юної принцеси
Принцеса Шарлотта. Фото: instagram.com/princesscharlottefp/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Донька принца Вільяма і Кейт Міддлтон Шарлотта має найбільші "дитячі" статки в світі. Друге місце у рейтингу заможності посів її брат Джордж.

Дослідження провело видання Outdoor Toys.

Принцеса Шарлотта досить заможна у свої 8 років

Завдяки дослідженням Outdoor Toys вдалось створити рейтинг статків дітей відомих особистостей. Перше місце посіла донька принца Вільяма — принцеса Шарлотта. Вона вже "заробила"  3,9 млрд фунтів стерлінгів.

Принцеса Шарлотта
Принцеса Шарлотта. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Маленькій дівчинці вдалось стати найбагатшою дитиною завдяки стильній мамі — Кейт Міддлтон. Відомо, що предмети одягу, які додає до свого гардеробу принцеса Уельська, стають більш популярними в США на 38 відсотків. Королівською модницею вже стає і її єдина донька.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт Міддлтон
Принцеса Шарлотта з мамою Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/princess_charlotte_wales/
Принцеса Шарлотта з мамою Кейт Міддлтон
Принцеса Шарлотта з мамою Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/princess_charlotte_wales/

Друге місце посів принц Джордж і за сумісництвом другий у черзі після свого батька на британський престол. Його статки оцінюють у 2,8 млрд фунтів стерлінгів. Натомість їхній з сестрою молодший брат Луї посів аж дев'яту сходинку — 98 млн фунтів стерлінгів.

Принц Луї, принцеса Шарлотта і принц Джордж. Фото: Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/
Принц Луї, принцеса Шарлотта і принц Джордж. Фото: Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Після королівських спадкоємців у рейтингу розташувався однорічний син Ріанни та A$AP Rocky — Різза Ателастон Маєрс. Він вже має на рахунку 943,5 млн фунтів стерлінгів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ще нижче опинились діти Бейонсе, Кайлі Дженнер, Кім Кардаш'ян та інші.

Дослідження Outdoor Toys. Фото: скріншот
Дослідження Outdoor Toys. Фото: скріншот

Раніше Кейт Міддлтон одужала після складної операції і вирушила у першу мініподорож.

Також онкохворий король Чарльз вразив усіх, коли повернувся до роботи.

Кейт Міддлтон
гроші
принц Вільям
статус
королівська родина
Велика Британія

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