Донька Кейт Міддлтон стала найбагатшою дитиною в світі — скільки на рахунку юної принцеси
Донька принца Вільяма і Кейт Міддлтон Шарлотта має найбільші "дитячі" статки в світі. Друге місце у рейтингу заможності посів її брат Джордж.
Дослідження провело видання Outdoor Toys.
Принцеса Шарлотта досить заможна у свої 8 років
Завдяки дослідженням Outdoor Toys вдалось створити рейтинг статків дітей відомих особистостей. Перше місце посіла донька принца Вільяма — принцеса Шарлотта. Вона вже "заробила" 3,9 млрд фунтів стерлінгів.
Маленькій дівчинці вдалось стати найбагатшою дитиною завдяки стильній мамі — Кейт Міддлтон. Відомо, що предмети одягу, які додає до свого гардеробу принцеса Уельська, стають більш популярними в США на 38 відсотків. Королівською модницею вже стає і її єдина донька.
Друге місце посів принц Джордж і за сумісництвом другий у черзі після свого батька на британський престол. Його статки оцінюють у 2,8 млрд фунтів стерлінгів. Натомість їхній з сестрою молодший брат Луї посів аж дев'яту сходинку — 98 млн фунтів стерлінгів.
Після королівських спадкоємців у рейтингу розташувався однорічний син Ріанни та A$AP Rocky — Різза Ателастон Маєрс. Він вже має на рахунку 943,5 млн фунтів стерлінгів.
Ще нижче опинились діти Бейонсе, Кайлі Дженнер, Кім Кардаш'ян та інші.
Раніше Кейт Міддлтон одужала після складної операції і вирушила у першу мініподорож.
Також онкохворий король Чарльз вразив усіх, коли повернувся до роботи.
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