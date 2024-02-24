Донька Кейт Міддлтон стала найбагатшою дитиною в світі — скільки на рахунку юної принцеси

Принцеса Шарлотта. Фото: instagram.com/princesscharlottefp/

Донька принца Вільяма і Кейт Міддлтон Шарлотта має найбільші "дитячі" статки в світі. Друге місце у рейтингу заможності посів її брат Джордж.

Дослідження провело видання Outdoor Toys.

Принцеса Шарлотта досить заможна у свої 8 років

Завдяки дослідженням Outdoor Toys вдалось створити рейтинг статків дітей відомих особистостей. Перше місце посіла донька принца Вільяма — принцеса Шарлотта. Вона вже "заробила" 3,9 млрд фунтів стерлінгів.

Принцеса Шарлотта. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Маленькій дівчинці вдалось стати найбагатшою дитиною завдяки стильній мамі — Кейт Міддлтон. Відомо, що предмети одягу, які додає до свого гардеробу принцеса Уельська, стають більш популярними в США на 38 відсотків. Королівською модницею вже стає і її єдина донька.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/princess_charlotte_wales/

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/princess_charlotte_wales/

Друге місце посів принц Джордж і за сумісництвом другий у черзі після свого батька на британський престол. Його статки оцінюють у 2,8 млрд фунтів стерлінгів. Натомість їхній з сестрою молодший брат Луї посів аж дев'яту сходинку — 98 млн фунтів стерлінгів.

Принц Луї, принцеса Шарлотта і принц Джордж. Фото: Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Після королівських спадкоємців у рейтингу розташувався однорічний син Ріанни та A$AP Rocky — Різза Ателастон Маєрс. Він вже має на рахунку 943,5 млн фунтів стерлінгів.

Ще нижче опинились діти Бейонсе, Кайлі Дженнер, Кім Кардаш'ян та інші.

Дослідження Outdoor Toys. Фото: скріншот

Раніше Кейт Міддлтон одужала після складної операції і вирушила у першу мініподорож.

Також онкохворий король Чарльз вразив усіх, коли повернувся до роботи.