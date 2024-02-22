Повернувся до роботи — всміхнений король Чарльз вразив офіційним виходом після новин про хворобу

Король Чарльз та прем'єр-міністр Великої Британії. Фото: Reuters

Король Чарльз провів свою першу особисту зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії після того, як стало відомо, що він бореться з раком. Чарльз сказав Ріші Сунаку, що "чудові повідомлення та листівки", які він отримав після встановлення діагнозу, "довели його до сліз".

Про це пише Daily Mail.

Король Чарльз жартував під час розмови з прем'єром Великої Британії

Його Величність був у гарному настрої, коли прибув на зустріч із Ріші Сунаком у Букінгемському палаці, на першу аудієнцію цього року. Прем’єр-міністр Великої Британії запевнив короля Чарльза, що за нього вболіває вся країна, і додав, що той добре виглядає.

Король Чарльз та прем'єр-міністр Великої Британії. Фото: Reuters

Король Чарльз та прем'єр-міністр Великої Британії. Фото: Reuters

Почуття обов’язку та етика змусили Чарльза продовжувати працювати приватно через лікування, але це перший раз, коли король офіційно прибув на зустріч. Монарх і прем'єр-міністр зустрілися в залі для аудієнцій Букінгемського палацу, привітавши один одного перед камерами, перш ніж провести решту часу без журналістів.

Король розповів про своє захоплення благодійними організаціями проти боротьби з онкологічними захворюваннями, сказавши Сунаку: "Я чув, що цим головним чудовим благодійним організаціям, багатьом з яких я був патроном, приділено набагато більше уваги".

Чарльз продовжує виконувати свої обов'язки глави держави, але призупинив усі публічні виступи, оскільки проходить курс лікування.

Король Чарльз та прем'єр-міністр Великої Британії. Фото: Reuters

Зараз монарх проводить більшу частину свого часу у своєму норфолкському будинку, Сандрінгемі, хоча джерела кажуть, що він почувається достатньо добре, щоб призначати невелику кількість особистих зустрічей. Деякі обов'язки він також виконуватиме дистанційно.

Члени королівської сім'ї згуртувалися навколо короля, а принц Вільям повернувся до своїх обов'язків після того, як доглядав за своєю дружиною принцесою Кейт. Принцеса Уельська була госпіталізована в лондонську клініку для планової операції на черевній порожнині.

Нагадаємо, Емілія Кларк отримала нагороду від принца Вільяма.

Раніше принц Вільям прийшов без Кейт Міддлтон на вручення кінопремії.