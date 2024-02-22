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Повернувся до роботи — всміхнений король Чарльз вразив офіційним виходом після новин про хворобу

22 лютого 2024 12:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Повернувся до роботи — всміхнений король Чарльз вразив офіційним виходом після новин про хворобу
Король Чарльз та прем'єр-міністр Великої Британії. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Король Чарльз провів свою першу особисту зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії після того, як стало відомо, що він бореться з раком. Чарльз сказав Ріші Сунаку, що "чудові повідомлення та листівки", які він отримав після встановлення діагнозу, "довели його до сліз".

Про це пише Daily Mail.

Король Чарльз жартував під час розмови з прем'єром Великої Британії

Його Величність був у гарному настрої, коли прибув на зустріч із Ріші Сунаком у Букінгемському палаці, на першу аудієнцію цього року. Прем’єр-міністр Великої Британії запевнив короля Чарльза, що за нього вболіває вся країна, і додав, що той добре виглядає.

 

Король Чарльз та прем'єр-міністр Великої Британії. Фото: Reuters
Король Чарльз та прем'єр-міністр Великої Британії. Фото: Reuters

 

Король Чарльз та прем'єр-міністр Великої Британії. Фото: Reuters
Король Чарльз та прем'єр-міністр Великої Британії. Фото: Reuters

Почуття обов’язку та етика змусили Чарльза продовжувати працювати приватно через лікування, але це перший раз, коли король офіційно прибув на зустріч. Монарх і прем'єр-міністр зустрілися в залі для аудієнцій Букінгемського палацу, привітавши один одного перед камерами, перш ніж провести решту часу без журналістів.

Король розповів про своє захоплення благодійними організаціями проти боротьби з онкологічними захворюваннями, сказавши Сунаку: "Я чув, що цим головним чудовим благодійним організаціям, багатьом з яких я був патроном, приділено набагато більше уваги".

Чарльз продовжує виконувати свої обов'язки глави держави, але призупинив усі публічні виступи, оскільки проходить курс лікування.

 

Король Чарльз та прем'єр-міністр Великої Британії. Фото: Reuters
Король Чарльз та прем'єр-міністр Великої Британії. Фото: Reuters

Зараз монарх проводить більшу частину свого часу у своєму норфолкському будинку, Сандрінгемі, хоча джерела кажуть, що він почувається достатньо добре, щоб призначати невелику кількість особистих зустрічей. Деякі обов'язки він також виконуватиме дистанційно.

Члени королівської сім'ї згуртувалися навколо короля, а принц Вільям повернувся до своїх обов'язків після того, як доглядав за своєю дружиною принцесою Кейт. Принцеса Уельська була госпіталізована в лондонську клініку для планової операції на черевній порожнині.

Нагадаємо, Емілія Кларк отримала нагороду від принца Вільяма.

Раніше принц Вільям прийшов без Кейт Міддлтон на вручення кінопремії.

Великобританія
Ріші Сунак
король Чарльз ІІІ
королівська родина

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