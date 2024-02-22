Вернулся к работе — улыбающийся король Чарльз поразил официальный выход после новостей о болезни.

Король Чарльз и премьер-министр Великобритании. Фото: Reuters

Король Чарльз провел свою первую личную встречу с премьер-министром Великобритании после того, как стало известно, что он борется с раком. Чарльз сказал Риши Сунаку, что "прекрасные сообщения и открытки", которые он получил после установления диагноза, "довели его до слез".

Об этом пишет Daily Mail.

Король Чарльз шутил во время разговора с премьером Великобритании

Его Величество было в хорошем настроении, когда прибыл на встречу с Риши Сунаком в Букингемском дворце. Это была первая аудиенция в этом году. Премьер-министр Великобритании заверил короля Чарльза, что за него переживат вся страна, и добавил, что тот выглядит хорошо.

Король Чарльз и премьер-министр Великобритании. Фото: Reuters

Король Чарльз и премьер-министр Великобритании. Фото: Reuters

Чувство долга и этика заставили Чарльза продолжать работать приватно из-за лечения, но это первый раз, когда король официально прибыл на встречу. Монарх и премьер-министр встретились в зале для аудиенций Букингемского дворца, поприветствовав друг друга перед камерами, прежде чем провести остальное время с глазу на глаз.

Король рассказал о своем увлечении благотворительными организациями против борьбы с онкологическими заболеваниями, сказав Сунаку: "Я слышал, что этим главным замечательным благотворительным организациям, многим из которых я был патроном, уделено гораздо больше внимания".

Чарльз продолжает исполнять свои обязанности главы государства, но приостановил все публичные выступления, поскольку проходит курс лечения.

Король Чарльз и премьер-министр Великобритании. Фото: Reuters

Сейчас монарх проводит большую часть своего времени в своем норфолкском доме, Сандрингеме, хотя источники говорят, что он чувствует себя достаточно хорошо, чтобы назначать небольшое количество личных встреч. Некоторые обязанности он будет выполнять дистанционно.

Члены королевской семьи сплотились вокруг короля, а принц Уильям вернулся к своим обязанностям после того, как ухаживал за своей супругой принцессой Кейт. Принцесса Уэльская была госпитализирована в лондонскую клинику для плановой операции на брюшной полости.

Напомним, Эмилия Кларк получила награду от принца Уильяма.

Ранее принц Уильям пришел без Кейт Миддлтон на вручение кинопремии.