"Матір драконів" Емілія Кларк отримала орден від принца Вільяма

Акторка Емілія Кларк. Фото: Reuters

Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк разом з мамою отримала Орден Британської імперії від принца Вільяма за створення благодійної організації з лікування черепно-мозкових травм. Церемонія відбулась у Віндзорському замку 20 лютого.

Про це пише Daily Mail.

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Разом із своєю матір’ю Дженні Кларк Емілія стала співзасновницею SameYou, благодійної організації, що займається відновленням після черепно-мозкової травми, яку вони заснували після того, як актриса пережила два крововиливи в мозок. Кларк сказала, що почувалася "неготовою" знову бути нормальною людиною після того, як ледь не померла від крововиливу в мозок.

Акторка Емілія Кларк. Фото: Reuters

Благодійність спрямована на реабілітацію пацієнтів після виписки з лікарні. Перший крововилив у мозок у Кларк стався в 2011 році, через місяць після того, як вона закінчила зйомки першого сезону "Гри престолів".

Вона сказала, що найважче в її хворобі було повернутися додому і усвідомити, що вона сама.

"Ти проводиш місяць у лікарні, і кожен день тобі кажуть, що ти помреш. А потім ти йдеш додому, і тобі доведеться з цим жити. Мені це було неймовірно важко, і моїй родині це було неймовірно важко. Про вас так дбають, вас так підтримують, а потім вас випускають у світ. І це здається жахливим, і ти відчуваєш, що ти погано підготовлений, щоб знову бути нормальною людиною, тому що тобі щойно сказали, що ти можеш померти кожні три секунди. Це було найважче пристосування", — сказала акторка.

Акторка Емілія Кларк з мамою. Фото: Reuters

Її мама сказала, що Вільяма "дуже добре проінформували" про їх благодійність.

"Коли ти керуєш благодійною організацією, буває багато темних моментів, і я кажу від імені більшості людей, які керують благодійною організацією, які відчувають те саме. Тому отримати щось подібне...це дає вам такий заряд енергії та імпульсу", — розповіла Кларк.

Відповідаючи на запитання про свій наступний проект, Кларк сказала, що в її планах — кілька нових робіт, у тому числі "Ідеальна дружина" — фільм про дружину Оскара Уайльда Констанс Ллойд.

"Це станеться наступного року. Я граю дружину Оскара Уайльда. Ми про неї багато чого не знаємо", — розповіла акторка, яка зіграла матір драконів у "Гри престолів".

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