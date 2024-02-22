"Мать драконов" Эмилия Кларк получила орден от принца Уильяма

Актриса Эмилия Кларк. Фото: Reuters

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк вместе с мамой получила Орден Британской империи от принца Уильяма за создание благотворительной организации по лечению черепно-мозговых травм. Церемония прошла в Виндзорском замке 20 февраля.

Об этом пишет Daily Mail.

Эмилия Кларк получила награду от наследника престола

Вместе со своей матерью Дженни Кларк Эмилия стала соучредительницей SameYou, благотворительной организации, занимающейся восстановлением после черепно-мозговой травмы, которую они основали после того, как актриса пережила два кровоизлияния в мозг. Кларк сказала, что чувствовала себя "не готовой" снова быть нормальным человеком после того, как чуть не умерла от кровоизлияния в мозг.

Актриса Эмилия Кларк. Фото: Reuters

Благотворительность направлена на реабилитацию пациентов после выписки из больницы. Первое кровоизлияние в мозг у Кларк произошло в 2011 году, через месяц после того, как она закончила съемки первого сезона "Игры престолов".

Она сказала, что труднее всего в ее болезни было вернуться домой и осознать, что она одна.

"Ты проводишь месяц в больнице, и каждый день тебе говорят, что ты умрешь. А потом ты идешь домой, и тебе придется с этим жить. Мне это было невероятно тяжело, и моей семье это было невероятно тяжело. О вас так заботятся, вас так поддерживают, а потом вас выпускают в мир. И это кажется ужасным, и ты чувствуешь, что ты плохо подготовлен, чтобы снова быть нормальным человеком, потому что тебе только что сказали, что ты можешь умереть каждые три секунды. Это было самое тяжелое в лечении", — сказала актриса.

Актриса Эмилия Кларк с мамой. Фото: Reuters

Ее мать сказала, что Уильяма "отлично проинформировали" об их благотворительности.

"Когда ты управляешь благотворительной организацией, бывает много темных моментов, и я говорю от имени большинства людей, которые управляют благотворительной организацией, которые испытывают то же самое. Поэтому получить нечто подобное...это дает вам такой заряд энергии и импульса", — рассказала Кларк.

Отвечая на вопрос о своем следующем проекте, Кларк сказала, что в ее планах несколько новых работ, в том числе "Идеальная жена" — фильм о супруге Оскара Уайльда Констанс Ллойд.

"Это произойдет в следующем году. Я играю супругу Оскара Уайльда. Мы о ней многого не знаем", — рассказала актриса, сыгравшая мать драконов в "Игре престолов".

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