Дочь Кейт Миддлтон стала самым богатым ребенком в мире — сколько на счету у юной принцессы

Принцесса Шарлотта. Фото: instagram.com/princesscharlottefp/

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта имеет самое большое "детское" состояние в мире. Второе место в рейтинге богатства занял ее брат Джордж.

Исследование провело издание Outdoor Toys.

Принцесса Шарлотта достаточно богатая в свои 8 лет

Благодаря исследованиям Outdoor Toys удалось создать рейтинг состояния детей известных личностей. Первое место заняла дочь принца Уильяма — принцесса Шарлотта. Она уже "заработала" 3,9 млрд фунтов стерлингов.

Принцесса Шарлотта. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Маленькой девочке удалось стать самым богатым ребенком благодаря стильной маме — Кейт Миддлтон. Известно, что предметы одежды, которые появляются в гардеробе принцессы Уэльской, становятся более популярными в США на 38 процентов. Королевской модницей уже становится и ее единственная дочь.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/princess_charlotte_wales/

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/princess_charlotte_wales/

Второе место занял принц Джордж и по совместительству второй в очереди после отца на британский престол. Его состояние оценивается в 2,8 млрд фунтов стерлингов. Зато их с сестрой младший брат Луи занял аж девятую строчку — 98 млн фунтов стерлингов.

Принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Джордж. Фото: Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

После королевских наследников в рейтинге расположился годовалый сын Рианны и A$AP Rocky — Риза Ателастон Майерс. Он уже имеет на счету 943,5 млн фунтов стерлингов.

Еще ниже оказались дети Бейонсе, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и другие.

Исследование Outdoor Toys. Фото: скриншот

Ранее Кейт Миддлтон поправилась после сложной операции и отправилась в первое минипутешествие.

Также онкобольной король Чарльз поразил всех, когда вернулся к работе.