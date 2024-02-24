Дочь Кейт Миддлтон стала самым богатым ребенком в мире — сколько на счету у юной принцессы
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта имеет самое большое "детское" состояние в мире. Второе место в рейтинге богатства занял ее брат Джордж.
Исследование провело издание Outdoor Toys.
Принцесса Шарлотта достаточно богатая в свои 8 лет
Благодаря исследованиям Outdoor Toys удалось создать рейтинг состояния детей известных личностей. Первое место заняла дочь принца Уильяма — принцесса Шарлотта. Она уже "заработала" 3,9 млрд фунтов стерлингов.
Маленькой девочке удалось стать самым богатым ребенком благодаря стильной маме — Кейт Миддлтон. Известно, что предметы одежды, которые появляются в гардеробе принцессы Уэльской, становятся более популярными в США на 38 процентов. Королевской модницей уже становится и ее единственная дочь.
Второе место занял принц Джордж и по совместительству второй в очереди после отца на британский престол. Его состояние оценивается в 2,8 млрд фунтов стерлингов. Зато их с сестрой младший брат Луи занял аж девятую строчку — 98 млн фунтов стерлингов.
После королевских наследников в рейтинге расположился годовалый сын Рианны и A$AP Rocky — Риза Ателастон Майерс. Он уже имеет на счету 943,5 млн фунтов стерлингов.
Еще ниже оказались дети Бейонсе, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и другие.
Ранее Кейт Миддлтон поправилась после сложной операции и отправилась в первое минипутешествие.
Также онкобольной король Чарльз поразил всех, когда вернулся к работе.
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