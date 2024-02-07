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Донька Майкла Джексона замаскувала 80 татуювань заради Grammy

7 лютого 2024 15:39
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Донька Майкла Джексона замаскувала 80 татуювань заради Grammy
Донька Майкла Джексона Періс Джексон. Фото: instagram.com/parisjackson
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

25-річна донька Майкла Джексона, акторка, модель та співачка Періс Джексон, заради образу для премії Grammy замалювала 80 татуювань на своєму тілі. Своє перевтілення показала на відео. 

Його опублікувала у TikTok

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Глобальне перевтілення 

Для червоного хідника Періс Джексон обрала спокусливу чорну сукню до підлоги, з відкритими плечима та з великими розрізами на нозі та на животі. 

 

Здивуванню фанів не було меж, адже татуювання, якими вкрито ледь не все тіло дівчини, зникли. 

 

Виявляється, заради Греммі зірка замалювала всі малюнки на тілі за допомогою спеціального тонального крему. Над "маскуванням" татуювань дівчини працювало кілька візажистів одразу.  

 

@parisvibrations

@coverfx meant business when they said Total Cover Cream Foundation would have Paris covered. #coverfx #tattoocoverup #fullcoverage #grammys

♬ original sound - Paris Jackson

Кожне татуювання ретельно зафарбовували, і в результаті жоден малюнок не потрапив у об'єктиви камер на Grammy.

А на вечірці після церемонії Періс з'явилась у прозорому топі, короткій спідниці та леопардовій шубі. Через прозору кофтинку було видно частину її татуювань. 

 

Нагадаємо, Doja Cat шокувала прихильників прозорою сукнею і татуюванням на чолі.

Також ми розповідали, хто отримав статуетки Grammy.

макіяж
Греммі
закордонні зірки
Майкл Джексон
стиль

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