Донька Майкла Джексона замаскувала 80 татуювань заради Grammy

Донька Майкла Джексона Періс Джексон. Фото: instagram.com/parisjackson

25-річна донька Майкла Джексона, акторка, модель та співачка Періс Джексон, заради образу для премії Grammy замалювала 80 татуювань на своєму тілі. Своє перевтілення показала на відео.

Його опублікувала у TikTok.

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Глобальне перевтілення

Для червоного хідника Періс Джексон обрала спокусливу чорну сукню до підлоги, з відкритими плечима та з великими розрізами на нозі та на животі.

Здивуванню фанів не було меж, адже татуювання, якими вкрито ледь не все тіло дівчини, зникли.

Виявляється, заради Греммі зірка замалювала всі малюнки на тілі за допомогою спеціального тонального крему. Над "маскуванням" татуювань дівчини працювало кілька візажистів одразу.

Кожне татуювання ретельно зафарбовували, і в результаті жоден малюнок не потрапив у об'єктиви камер на Grammy.

А на вечірці після церемонії Періс з'явилась у прозорому топі, короткій спідниці та леопардовій шубі. Через прозору кофтинку було видно частину її татуювань.

Нагадаємо, Doja Cat шокувала прихильників прозорою сукнею і татуюванням на чолі.

Також ми розповідали, хто отримав статуетки Grammy.