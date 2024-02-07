Дочь Майкла Джексона замаскировала 80 татуировок ради Grammy

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон. Фото: instagram.com/parisjackson

25-летняя дочь Майкла Джексона, актриса, модель и певица Пэрис Джексон ради образа для премии Grammy зарисовала 80 татуировок на своем теле. Свое перевоплощение показала на видео.

Его опубликовала в TikTok.

Читайте также:

Глобальное перевоплощение

Для красной дорожки Пэрис Джексон выбрала соблазнительное черное платье в пол, с открытыми плечами и большими разрезами на ноге и на животе.

Удивлению фанов не было предела, ведь татуировки, которыми покрыто чуть ли не все тело девушки, исчезли.

Оказывается, ради Грэмми звезда закрасила все рисунки на теле с помощью специального тонального крема. Над "маскировкой" татуировок работало несколько визажистов сразу.

Каждую татуировку тщательно закрашивали, и в результате ни один рисунок не попал в объективы камер на Grammy.

А на вечеринке после церемонии Пэрис появилась в прозрачном топе, короткой юбке и леопардовой шубе. Через прозрачную блузку была видна часть ее татуировок.

Напомним, Doja Cat шокировала поклонников прозрачным платьем и татуировкой во главе.

Также мы рассказывали, кто получил статуэтки Grammy.