Дочь Майкла Джексона замаскировала 80 татуировок ради Grammy
25-летняя дочь Майкла Джексона, актриса, модель и певица Пэрис Джексон ради образа для премии Grammy зарисовала 80 татуировок на своем теле. Свое перевоплощение показала на видео.
Его опубликовала в TikTok.
Глобальное перевоплощение
Для красной дорожки Пэрис Джексон выбрала соблазнительное черное платье в пол, с открытыми плечами и большими разрезами на ноге и на животе.
Удивлению фанов не было предела, ведь татуировки, которыми покрыто чуть ли не все тело девушки, исчезли.
Оказывается, ради Грэмми звезда закрасила все рисунки на теле с помощью специального тонального крема. Над "маскировкой" татуировок работало несколько визажистов сразу.
@parisvibrations
@coverfx meant business when they said Total Cover Cream Foundation должен был забронировать Париж. #coverfx #tattoocoverup #fullcoverage #grammys♬ original sound - Париж Джексон
Каждую татуировку тщательно закрашивали, и в результате ни один рисунок не попал в объективы камер на Grammy.
А на вечеринке после церемонии Пэрис появилась в прозрачном топе, короткой юбке и леопардовой шубе. Через прозрачную блузку была видна часть ее татуировок.
Напомним, Doja Cat шокировала поклонников прозрачным платьем и татуировкой во главе.
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