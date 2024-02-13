Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Донька Олі Полякової чесно розповіла, де бере гроші на життя arrow

Донька Олі Полякової чесно розповіла, де бере гроші на життя

13 лютого 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Старша донька Полякової розповіла, на чому вона зараз заробляє
Маша Полякова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Донька відомої української співачки і акторки Олі Полякової дала досить рідкісне інтерв’ю. У ньому 19-річна Маша відверто розповіла про те, де вона сьогодні працює, і чесно зізналася, скільки вона зараз заробляє у своїй професії.

Про це Маша Полякова розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте також:

Чим зараз займається Маша Полякова

Полякова-молодша зізналася, ким вона зараз працює і на чому заробляє сьогодні. Вона розповіла, скільки в неї підписників у різних соціальних мережах, і дуже нечітко пояснила, скільки вона може заробляти сьогодні на місяць.

"Я — блогерка, у мене багато зараз реклами у TikTok, в Instagram, ефіри я веду. В Instagram під 100 тисяч підписників, а в TikTok — під півмільйона. У TikTok більше заробляється, так, щоб мені вистачило на поїздки на таксі. Можливо, десь тисяч 100 заробляю", — зізналася донька української співачки Олі Полякової.

На чому заробляє чоловік Олі Полякової

Не так давно українська співачка розповіла про свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського. Оля зізналася, де він зараз працює і як заробляє. 

"В нього є завод, який він придбав дуже давно. Давно цей завод просто стояв і тільки тягнув. Але ось останнім часом… У Вадіка є партнер тепер за бізнесом, вони разом роблять побутову техніку для міст. Це снігоприбиральні машини, сміттєвози", — зізналася в інтерв’ю Славі Дьоміну Оля Полякова. 

Що відомо про сім’ю Олі Полякової

Українська артистка сьогодні одружена з бізнесменом Вадимом Буряковським і має двох доньок — 12-річну Алісу і 19-річну Машу. Оля нерідко ділиться спільними фото і відео зі своєю сім’єю, демонструючи теплі стосунки зі своїми дітьми і коханим.

Оля Полякова со своей семьей
Українська співачка Оля Полякова зі своєю сім'єю. Фото: Instagram Олі Полякової

Нагадаємо, ми писали про те, що донька Олі Полякової показала, як вона схожа на свою зіркову маму. 

Раніше ми розповідали про те, що 19-річній доньці Олі Полякової Маші зробили операцію. 

Також ми повідомляли про те, що українська артистка Оля Полякова заспівала разом зі своєю старшою донькою. 

Оля Полякова
шоу-бізнес
українські зірки
Маша Полякова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі