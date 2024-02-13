Старша донька Полякової розповіла, на чому вона зараз заробляє

Маша Полякова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Донька відомої української співачки і акторки Олі Полякової дала досить рідкісне інтерв’ю. У ньому 19-річна Маша відверто розповіла про те, де вона сьогодні працює, і чесно зізналася, скільки вона зараз заробляє у своїй професії.

Про це Маша Полякова розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте також:

Чим зараз займається Маша Полякова

Полякова-молодша зізналася, ким вона зараз працює і на чому заробляє сьогодні. Вона розповіла, скільки в неї підписників у різних соціальних мережах, і дуже нечітко пояснила, скільки вона може заробляти сьогодні на місяць.

"Я — блогерка, у мене багато зараз реклами у TikTok, в Instagram, ефіри я веду. В Instagram під 100 тисяч підписників, а в TikTok — під півмільйона. У TikTok більше заробляється, так, щоб мені вистачило на поїздки на таксі. Можливо, десь тисяч 100 заробляю", — зізналася донька української співачки Олі Полякової.

На чому заробляє чоловік Олі Полякової

Не так давно українська співачка розповіла про свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського. Оля зізналася, де він зараз працює і як заробляє.

"В нього є завод, який він придбав дуже давно. Давно цей завод просто стояв і тільки тягнув. Але ось останнім часом… У Вадіка є партнер тепер за бізнесом, вони разом роблять побутову техніку для міст. Це снігоприбиральні машини, сміттєвози", — зізналася в інтерв’ю Славі Дьоміну Оля Полякова.

Що відомо про сім’ю Олі Полякової

Українська артистка сьогодні одружена з бізнесменом Вадимом Буряковським і має двох доньок — 12-річну Алісу і 19-річну Машу. Оля нерідко ділиться спільними фото і відео зі своєю сім’єю, демонструючи теплі стосунки зі своїми дітьми і коханим.

Українська співачка Оля Полякова зі своєю сім'єю. Фото: Instagram Олі Полякової

Нагадаємо, ми писали про те, що донька Олі Полякової показала, як вона схожа на свою зіркову маму.

Раніше ми розповідали про те, що 19-річній доньці Олі Полякової Маші зробили операцію.

Також ми повідомляли про те, що українська артистка Оля Полякова заспівала разом зі своєю старшою донькою.