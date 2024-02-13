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Дочь Оли Поляковой честно рассказала, где берет деньги на жизнь

13 февраля 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Старшая дочь Поляковой рассказала, на чем она сейчас зарабатывает
Маша Полякова на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Дочь известной украинской певицы и актрисы Оли Поляковой дала довольно редкое интервью. В нем 19-летняя Маша откровенно рассказала о том, где она сегодня работает, и честно призналась, сколько она сейчас зарабатывает в своей профессии.

Об этом Маша Полякова рассказала в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Чем сейчас занимается Маша Полякова

Полякова-младшая призналась, кем она сейчас работает и на чем зарабатывает сегодня. Она рассказала, сколько у нее подписчиков в разных социальных сетях, и очень нечетко объяснила, сколько она может зарабатывать сегодня в месяц.

"Я — блогер, у меня много сейчас рекламы в TikTok, в Instagram, эфиры я веду. В Instagram под 100 тысяч подписчиков, а в TikTok — под полмиллиона. В TikTok больше зарабатывается, так, чтобы мне хватило на поездки на такси. Возможно, где-то тысяч 100 зарабатываю", — призналась дочь украинской певицы Оли Поляковой.

На чем зарабатывает муж Оли Поляковой

Не так давно украинская певица рассказала о своем муже, бизнесмене Вадиме Буряковском. Оля призналась, где он сейчас работает и как зарабатывает.

"У него есть завод, который он приобрел очень давно. Давно этот завод просто стоял и только тянул. Но вот в последнее время… У Вадика есть партнер теперь по бизнесу, они вместе делают бытовую технику для городов. Это снегоуборочные машины, мусоровозы", — призналась в интервью Славе Демину Оля Полякова.

Что известно о семье Оли Поляковой

Украинская артистка сегодня замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским и имеет двух дочерей — 12-летнюю Алису и 19-летнюю Машу. Оля часто делится общими фото и видео со своей семьей, показывая теплые отношения со своими детьми и возлюбленным.

Оля Полякова со своей семьей
Украинская певица Оля Полякова со своей семьей. Фото: Instagram Оли Поляковой

Напомним, мы писали о том, что дочь Оли Поляковой показала, как она похожа на свою звездную маму.

Ранее мы рассказывали о том, что 19-летней дочери Оли Поляковой Маше сделали операцию.

Также мы сообщали о том, что украинская артистка Оля Полякова спела вместе со своей старшей дочерью.

Оля Полякова
шоу-бизнес
украинские звезды
Маша Полякова

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