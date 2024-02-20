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Донька Олі Полякової знову потрапила до лікарні

20 лютого 2024 12:52
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Донька Олі Полякової знову потрапила до лікарні
Донька Олі Полякової Маша. Фото: instagram.com/polyakovamusic
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Старшая донька співачки Олі Полякової Маша знову потрапила до лікарні. Переважно дівчина має проблеми з травною системою. 

Про чергову госпіталізацію зірка розповіла у себе в Instagram

Порадила берегти здоров'я

Оля Полякова показала у сторіс, що її 18-річна донька Маша знову у лікарні. Стабільно раз на кілька місяців дівчина туди потрапляє. 

Раніше, коли донька потрапила у лікарню під час їхнього відпочинку на Занзібарі, Полякова розповідала, що таке трапляється у кожній поїздці.

 

Донька Олі Полякової знову потрапила до лікарні - фото 1
Оля Полякова з донькою. Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

"Маша Полякова в лікарні. Тобі не набридло, доцю? Мені набридло дуже сильно вже! Може, будемо голову вмикати?" — звернулася співачка до доньки. 

Що саме трапилося цього разу, Полякова не розповіла, але зазвичай дівчина має проблеми зі шлунком і травною системою. 

Вочевидь, вона зірвала її і на цей раз, тому мама винить у черговій госпіталізації саму доньку. 

Вона також звернулася до молодих людей і порадила уважніше ставитися до свого здоров'я.

 

Донька Олі Полякової знову потрапила до лікарні - фото 2
Оля Полякова. Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

"Я хочу зараз звернутися до своєї доньки Марії і до всіх дітей дорослого віку, які думають, що вони безсмертні, що вони вже дорослі достатньо, що вони можуть робити, що завгодно… Я хочу вам сказати, що людський організм і тіло — воно крихке. Треба про себе думати. Бо здається, що з'їсти якусь дурню  нічого страшного, вип'єш зайвого  нічого страшного. Це може погано закінчитися! Молоді люди, думайте головою про свою здоров'я, бо це може привести вас в кращому випадку просто до лікарняної палати, а в гіршому  не буду казати куди", — жорстко сказала Полякова. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Полякова розповіла, чи допомагає фінансово доньці в музичній кар'єрі. А сама Маша розповіла про стосунки з новим хлопцем. 

діти
лікарні
Оля Полякова
здоров'я
українські зірки
Маша Полякова

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