Донька Олі Полякової знову потрапила до лікарні

Донька Олі Полякової Маша. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Старшая донька співачки Олі Полякової Маша знову потрапила до лікарні. Переважно дівчина має проблеми з травною системою.

Про чергову госпіталізацію зірка розповіла у себе в Instagram.

Порадила берегти здоров'я

Оля Полякова показала у сторіс, що її 18-річна донька Маша знову у лікарні. Стабільно раз на кілька місяців дівчина туди потрапляє.

Раніше, коли донька потрапила у лікарню під час їхнього відпочинку на Занзібарі, Полякова розповідала, що таке трапляється у кожній поїздці.

Оля Полякова з донькою. Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

"Маша Полякова в лікарні. Тобі не набридло, доцю? Мені набридло дуже сильно вже! Може, будемо голову вмикати?" — звернулася співачка до доньки.

Що саме трапилося цього разу, Полякова не розповіла, але зазвичай дівчина має проблеми зі шлунком і травною системою.

Вочевидь, вона зірвала її і на цей раз, тому мама винить у черговій госпіталізації саму доньку.

Вона також звернулася до молодих людей і порадила уважніше ставитися до свого здоров'я.

Оля Полякова. Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

"Я хочу зараз звернутися до своєї доньки Марії і до всіх дітей дорослого віку, які думають, що вони безсмертні, що вони вже дорослі достатньо, що вони можуть робити, що завгодно… Я хочу вам сказати, що людський організм і тіло — воно крихке. Треба про себе думати. Бо здається, що з'їсти якусь дурню — нічого страшного, вип'єш зайвого — нічого страшного. Це може погано закінчитися! Молоді люди, думайте головою про свою здоров'я, бо це може привести вас в кращому випадку просто до лікарняної палати, а в гіршому — не буду казати куди", — жорстко сказала Полякова.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Полякова розповіла, чи допомагає фінансово доньці в музичній кар'єрі. А сама Маша розповіла про стосунки з новим хлопцем.