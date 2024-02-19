Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Полякова розповіла, чи допомагає фінансово доньці в музичній кар'єрі arrow

Полякова розповіла, чи допомагає фінансово доньці в музичній кар'єрі

19 лютого 2024 22:58
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Полякова розповіла, чи допомагає фінансово доньці в музичній кар'єрі
Співачка Оля Полякова та її старша донька Маша. Фото: Instagram/mashapolyakova
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Старша донька співачки Олі Полякової, Маша, активно займається своєю музичною кар'єрою. 19-річна дівчина є фронтвумен рок-гурту "Шви", а також пише сольні пісні. Стало відомо, чи допомагає фінансово в цьому Оля Полякова. 

Відповідне інтерв’ю з’явилось на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Оля Полякова про фінансування кар’єри доньки

Співачка зазначила: багато артистів помиляються, коли вважають, що успішна кар’єра це про суттєві фінансові інвестиції. Головне, вважає Полякова — це репертуар, який розпочинається з хіта.

"Без хітового треку не буде ніякої кар’єри. Так, це дуже дорогий бізнес. Все що починається потім, це і кліпи, і костюми, утримання великого колективу. Але поки ти не матимеш хіта, ніяк ти туди (в шоу-бізнес. — Ред.) не залізеш. Тому вона (донька. — Ред.) це знає, і пише. Як в неї залетить щось в TikTok хоча б на 10 млн переглядів, ось там вже мама подумає, допомагати донечці, чи ні. А поки хай працює", — зауважила Оля.

Водночас старша донька Полякової розповіла, що не дуже любить просити в зіркової мами поради щодо творчих ідей. Маша впевнена, що так втрачається авторство. Втім, іноді 19-річна співачка може запитати про технічні моменти, наприклад, переходи в пісні, тощо. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова у перуці та з вусами презентувала нову пісню "Щоб не плакати — я сміюсь!". Також ми розповідали, де Маша Полякова бере гроші на життя.

Оля Полякова
музика
гроші
українські зірки
кар'єра
Маша Полякова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі