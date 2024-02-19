Полякова розповіла, чи допомагає фінансово доньці в музичній кар'єрі

Співачка Оля Полякова та її старша донька Маша. Фото: Instagram/mashapolyakova

Старша донька співачки Олі Полякової, Маша, активно займається своєю музичною кар'єрою. 19-річна дівчина є фронтвумен рок-гурту "Шви", а також пише сольні пісні. Стало відомо, чи допомагає фінансово в цьому Оля Полякова.

Відповідне інтерв’ю з’явилось на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Оля Полякова про фінансування кар’єри доньки

Співачка зазначила: багато артистів помиляються, коли вважають, що успішна кар’єра це про суттєві фінансові інвестиції. Головне, вважає Полякова — це репертуар, який розпочинається з хіта.

"Без хітового треку не буде ніякої кар’єри. Так, це дуже дорогий бізнес. Все що починається потім, це і кліпи, і костюми, утримання великого колективу. Але поки ти не матимеш хіта, ніяк ти туди (в шоу-бізнес. — Ред.) не залізеш. Тому вона (донька. — Ред.) це знає, і пише. Як в неї залетить щось в TikTok хоча б на 10 млн переглядів, ось там вже мама подумає, допомагати донечці, чи ні. А поки хай працює", — зауважила Оля.

Водночас старша донька Полякової розповіла, що не дуже любить просити в зіркової мами поради щодо творчих ідей. Маша впевнена, що так втрачається авторство. Втім, іноді 19-річна співачка може запитати про технічні моменти, наприклад, переходи в пісні, тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова у перуці та з вусами презентувала нову пісню "Щоб не плакати — я сміюсь!". Також ми розповідали, де Маша Полякова бере гроші на життя.