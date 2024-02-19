Полякова рассказала, помогает ли финансово дочери в музыкальной карьере

Певица Оля Полякова и ее старшая дочь Маша. Фото: Instagram/mashapolyakova

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Маша, активно занимается своей музыкальной карьерой. 19-летняя девушка является фронтвумен рок-группы "Шви", а также пишет сольные песни. Стало известно, помогает ли финансово в этом Оля Полякова.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Оля Полякова о финансировании карьеры дочери

Певица отметила: многие артисты ошибаются, считая, что успешная карьера это о существенных финансовых инвестициях. Главное, считает Полякова, это репертуар, который начинается с хита.

"Без хитового трека не будет никакой карьеры. Да, это очень дорогой бизнес. Все что начинается потом, это и клипы, и костюмы, содержание большого коллектива. Но пока у тебя не будет хита, никак ты туда (в шоу-бизнес. — Ред.) не залезешь, поэтому она (дочь. — Ред.) это знает, и пишет… Как у нее залетит что-то в TikTok хотя бы на 10 млн просмотров, вот там уже мама подумает, помогать дочери или нет. А пока пусть работает", — заметила Оля.

В то же время старшая дочь Поляковой рассказала, что не очень любит просить у звездной мамы совета по поводу творческих идей. Маша уверена, что так теряется авторство. Впрочем, иногда 19-летняя певица может спросить о технических моментах, например, переходах в песни и т.д.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова в парике и с усами презентовала новую песню "Щоб не плакати — я сміюсь!". Также мы рассказывали, где Маша Полякова берет деньги на жизнь.