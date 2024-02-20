Дочь Оли Поляковой снова попала в больницу

Дочь Оли Поляковой Маша. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша снова попала в больницу. У девушки довольно часто возникают проблемы с пищеварительной системой.

Об очередной госпитализации звезда рассказала у себя в Instagram.

Посоветовала беречь здоровье

Оля Полякова показала в сторис, что ее 18-летняя дочь Маша снова в больнице. Стабильно раз в несколько месяцев девушка туда попадает.

Раньше, когда дочь попала в больницу во время их отдыха на Занзибаре, Полякова рассказывала, что такое происходит в каждой поездке.

Оля Полякова с дочерью. Скриншот со страницы instagram.com/polyakovamusic

"Маша Полякова в больнице. Тебе не надоело, доця? Мне надоело очень сильно! Может, будем голову включать?" — обратилась певица к дочери.

Что именно случилось в этот раз, Полякова не рассказала, но обычно у девушки проблемы с желудком и пищеварительной системой.

Очевидно, она сорвала ее и в этот раз, поэтому мама винит в очередной госпитализации саму дочь.

Она также обратилась к молодым людям и посоветовала внимательнее относиться к своему здоровью.

Оля Полякова. Скриншот со страницы instagram.com/polyakovamusic

"Я хочу сейчас обратиться к своей дочери Марии и ко всем детям взрослого возраста, которые думают, что они бессмертны, что они уже взрослые достаточно, что они могут делать, что угодно... Я хочу вам сказать, что человеческий организм и тело — оно хрупкое. Надо о себе думать, потому что кажется, что съесть что-то плохое — ничего страшного, выпьешь лишнего — ничего страшного... Это может плохо закончиться! В лучшем случае прямо в больничную палату, а в худшем — не буду говорить куда", — жестко сказала Полякова.

Напомним, недавно мы писали, что Полякова рассказала, помогает ли финансово дочери в музыкальной карьере. А сама Маша рассказала об отношениях с новым парнем.