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Донька Полякової перевершила свою зіркову маму — кумедне відео

20 лютого 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Оля Полякова насмішила публіку харизматичним відео з 12-річною донькою
Українська співачка Оля Полякова у кліпі на нову пісню "Щоб не плакати, я сміюсь". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська співачка, ведуча і акторка Оля Полякова поділилася кумедним відео на своїй сторінці в соцмережі. Популярна виконавиця показала, як її молодша донька смішно пародіює свою зіркову маму під її нову композицію, яку Оля нещодавно презентувала.

Відповідні кадри з’явилися на сторінці Олі Полякової в соціальній мережі Instagram.

Оля Полякова показала відео з молодшою донькою

На офіційній сторінці української артистки з’явилося кумедне відео за участі її молодшої доньки Аліси. На кадрах 12-річна дівчинка з’являється під нову композицію своєї зіркової мами під назвою "Щоб не плакати, я сміюсь".

На відео Аліса з кумедним обличчям позує на камеру біля їхнього заміського особняка. Родзинкою цього відео є той факт, що донька Олі Полякової одягнена у дивний одяг. Так, на ній незвичайно одягнена шапка, шарф і куртка чорного кольору.

"Моя борчиня", — кумедно вказала в описі під відео українська співачка Оля Полякова.

Публікація зі сторінки Олі Полякової
Молодша донька Олі Полякової у новому відео. Фото: скриншот з Instagram

У мережі відреагували на кадри Олі Полякової

Побачивши таке відео на сторінці співачки, її фоловери не стрималися і почали його коментувати. Зокрема, люди почали сміятися над кадрами, які оприлюднила Оля Полякова.

  • Скільки здерла з вас за це відео? Одну тисячу гривень? Чи більше?
  • Валєра в дєлє
  • Обожнюю Ваших дітей і Ваше почуття гумору
  • Це у Вас буде артистка комедійного жанру
  • Ото буде красуня!!! Дівчинка з характером
  • Така класна дитина, красуня буде, видно, мамин характер присутній. Люблю ваших дітей 
  • Бунтарка
  • Вибачте, але цей "кліп" краще
Коментарі зі сторінки Олі Полякової
Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Олі Полякової
Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Олі Полякової
Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Оля Полякова презентувала нову пісню

Нещодавно українська співачка презентувала нову композицію під назвою "Щоб не плакати, я сміюсь". Згодом на цю композицію з’явився і яскравий кліп, в якому Оля Полякова постала у зовсім різних образах. Наприклад, вона з’явилася в образі нареченої, байкерки і з коротким волоссям.

Лише за декілька днів цей кліп зібрав понад 140 тисяч переглядів і посів 16 місце у рейтингу найтрендовіших музичних відео в YouTube.

Нагадаємо, ми писали про те, що старша донька Олі Полякової розповіла, де вона заробляє на життя. 

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Оля Полякова презентувала новий альбом. 

Також ми повідомляли про те, що артистка Оля Полякова зізналася, на чому заробляє її чоловік Вадим Буряковський. 

Оля Полякова
шоу-бізнес
українські зірки
Аліса Полякова

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