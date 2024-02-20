Оля Полякова насмішила публіку харизматичним відео з 12-річною донькою

Українська співачка Оля Полякова у кліпі на нову пісню "Щоб не плакати, я сміюсь". Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка, ведуча і акторка Оля Полякова поділилася кумедним відео на своїй сторінці в соцмережі. Популярна виконавиця показала, як її молодша донька смішно пародіює свою зіркову маму під її нову композицію, яку Оля нещодавно презентувала.

Відповідні кадри з’явилися на сторінці Олі Полякової в соціальній мережі Instagram.

Оля Полякова показала відео з молодшою донькою

На офіційній сторінці української артистки з’явилося кумедне відео за участі її молодшої доньки Аліси. На кадрах 12-річна дівчинка з’являється під нову композицію своєї зіркової мами під назвою "Щоб не плакати, я сміюсь".

На відео Аліса з кумедним обличчям позує на камеру біля їхнього заміського особняка. Родзинкою цього відео є той факт, що донька Олі Полякової одягнена у дивний одяг. Так, на ній незвичайно одягнена шапка, шарф і куртка чорного кольору.

"Моя борчиня", — кумедно вказала в описі під відео українська співачка Оля Полякова.

Молодша донька Олі Полякової у новому відео. Фото: скриншот з Instagram

У мережі відреагували на кадри Олі Полякової

Побачивши таке відео на сторінці співачки, її фоловери не стрималися і почали його коментувати. Зокрема, люди почали сміятися над кадрами, які оприлюднила Оля Полякова.

Скільки здерла з вас за це відео? Одну тисячу гривень? Чи більше?

Валєра в дєлє

Обожнюю Ваших дітей і Ваше почуття гумору

Це у Вас буде артистка комедійного жанру

Ото буде красуня!!! Дівчинка з характером

Така класна дитина, красуня буде, видно, мамин характер присутній. Люблю ваших дітей

Бунтарка

Вибачте, але цей "кліп" краще

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Оля Полякова презентувала нову пісню

Нещодавно українська співачка презентувала нову композицію під назвою "Щоб не плакати, я сміюсь". Згодом на цю композицію з’явився і яскравий кліп, в якому Оля Полякова постала у зовсім різних образах. Наприклад, вона з’явилася в образі нареченої, байкерки і з коротким волоссям.

Лише за декілька днів цей кліп зібрав понад 140 тисяч переглядів і посів 16 місце у рейтингу найтрендовіших музичних відео в YouTube.

Нагадаємо, ми писали про те, що старша донька Олі Полякової розповіла, де вона заробляє на життя.

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