Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Дочь Поляковой превзошла свою звездную маму — забавное видео arrow

Дочь Поляковой превзошла свою звездную маму — забавное видео

20 февраля 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Оля Полякова насмешила публику харизматичным видео с 12-летней дочерью
Украинская певица Оля Полякова в клипе на новую песню "Щоб не плакати, я сміюсь". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская певица, ведущая и актриса Оля Полякова поделилась забавным видео на своей странице в соцсети. Популярная исполнительница показала, как ее младшая дочь смешно пародирует свою звездную маму под новую композицию, которую Оля недавно презентовала.

Соответствующие кадры появились на странице Оли Поляковой в социальной сети Instagram.

Оля Полякова показала видео с младшей дочерью

На официальной странице украинской артистки появилось забавное видео с участием ее младшей дочери Алисы. На кадрах 12-летняя девочка появляется под новую композицию своей звездной мамы под названием "Щоб не плакати, я сміюсь".

Алиса с забавным лицом позирует на камеру возле их загородного особняка. Изюминкой этого видео является тот факт, что дочь Оли Поляковой одета в странную одежду. Так, на ней необычно одета шапка, шарф и куртка черного цвета.

"Моя борчиха", — забавно указала в описании под видео украинская певица Оля Полякова.

Публикация со страницы Оли Поляковой
Младшая дочь Оли Поляковой в новом видео. Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на кадры Оли Поляковой

Увидев такое видео на странице певицы, ее фолловеры не сдержались и начали его комментировать. В частности, люди начали смеяться над кадрами, которые обнародовала Оля Полякова.

  • Сколько содрала с вас за это видео? Одну тысячу гривен? Или больше?
  • Валера в деле
  • Обожаю Ваших детей и Ваше чувство юмора
  • Это у Вас будет артистка комедийного жанра
  • Вот будет красотка!!! Девочка с характером
  • Такой классный ребенок, красавица будет, видно, мамин характер присутствует. Люблю ваших детей
  • Бунтарка
  • Извините, но этот "клип" лучше
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Оля Полякова представила новую песню

Недавно украинская певица презентовала новую композицию под названием "Щоб не плакати, я сміюсь". Впоследствии на эту композицию появился и яркий клип, в котором Оля Полякова предстала в разных образах. К примеру, она появилась в образе невесты, байкера и с короткими волосами.

Всего за несколько дней этот клип собрал более 140 тысяч просмотров и занял 16 место в рейтинге самых трендовых музыкальных видео в YouTube.

Напомним, мы писали о том, что старшая дочь Оли Поляковой рассказала, где она зарабатывает на жизнь.

Ранее мы рассказывали, что украинская певица Оля Полякова презентовала новый альбом.

Также мы сообщали, что артистка Оля Полякова призналась, на чем зарабатывает ее муж Вадим Буряковский.

Оля Полякова
шоу-бизнес
украинские звезды
Алиса Полякова

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме