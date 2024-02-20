Оля Полякова насмешила публику харизматичным видео с 12-летней дочерью

Украинская певица Оля Полякова в клипе на новую песню "Щоб не плакати, я сміюсь". Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица, ведущая и актриса Оля Полякова поделилась забавным видео на своей странице в соцсети. Популярная исполнительница показала, как ее младшая дочь смешно пародирует свою звездную маму под новую композицию, которую Оля недавно презентовала.

Соответствующие кадры появились на странице Оли Поляковой в социальной сети Instagram.

Оля Полякова показала видео с младшей дочерью

На официальной странице украинской артистки появилось забавное видео с участием ее младшей дочери Алисы. На кадрах 12-летняя девочка появляется под новую композицию своей звездной мамы под названием "Щоб не плакати, я сміюсь".

Алиса с забавным лицом позирует на камеру возле их загородного особняка. Изюминкой этого видео является тот факт, что дочь Оли Поляковой одета в странную одежду. Так, на ней необычно одета шапка, шарф и куртка черного цвета.

"Моя борчиха", — забавно указала в описании под видео украинская певица Оля Полякова.

Младшая дочь Оли Поляковой в новом видео. Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на кадры Оли Поляковой

Увидев такое видео на странице певицы, ее фолловеры не сдержались и начали его комментировать. В частности, люди начали смеяться над кадрами, которые обнародовала Оля Полякова.

Сколько содрала с вас за это видео? Одну тысячу гривен? Или больше?

Валера в деле

Обожаю Ваших детей и Ваше чувство юмора

Это у Вас будет артистка комедийного жанра

Вот будет красотка!!! Девочка с характером

Такой классный ребенок, красавица будет, видно, мамин характер присутствует. Люблю ваших детей

Бунтарка

Извините, но этот "клип" лучше

Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Оля Полякова представила новую песню

Недавно украинская певица презентовала новую композицию под названием "Щоб не плакати, я сміюсь". Впоследствии на эту композицию появился и яркий клип, в котором Оля Полякова предстала в разных образах. К примеру, она появилась в образе невесты, байкера и с короткими волосами.

Всего за несколько дней этот клип собрал более 140 тысяч просмотров и занял 16 место в рейтинге самых трендовых музыкальных видео в YouTube.

Напомним, мы писали о том, что старшая дочь Оли Поляковой рассказала, где она зарабатывает на жизнь.

Ранее мы рассказывали, что украинская певица Оля Полякова презентовала новый альбом.

Также мы сообщали, что артистка Оля Полякова призналась, на чем зарабатывает ее муж Вадим Буряковский.