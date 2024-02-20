Оля Полякова насмешила публику харизматичным видео с 12-летней дочерью

Дочь Поляковой превзошла свою звездную маму — забавное видео
Украинская певица, ведущая и актриса Оля Полякова поделилась забавным видео на своей странице в соцсети. Популярная исполнительница показала, как ее младшая дочь смешно пародирует свою звездную маму под новую композицию, которую Оля недавно презентовала.
Соответствующие кадры появились на странице Оли Поляковой в социальной сети Instagram.
Оля Полякова показала видео с младшей дочерью
На официальной странице украинской артистки появилось забавное видео с участием ее младшей дочери Алисы. На кадрах 12-летняя девочка появляется под новую композицию своей звездной мамы под названием "Щоб не плакати, я сміюсь".
Алиса с забавным лицом позирует на камеру возле их загородного особняка. Изюминкой этого видео является тот факт, что дочь Оли Поляковой одета в странную одежду. Так, на ней необычно одета шапка, шарф и куртка черного цвета.
@polyakova_olya
Моя борчина 😂😂😂 #ОляПолякова #ЧтобНеПлакатыЯСмеюсь♬ Чтобы не плакать, я смеюсь - Оля Полякова
"Моя борчиха", — забавно указала в описании под видео украинская певица Оля Полякова.
В сети отреагировали на кадры Оли Поляковой
Увидев такое видео на странице певицы, ее фолловеры не сдержались и начали его комментировать. В частности, люди начали смеяться над кадрами, которые обнародовала Оля Полякова.
- Сколько содрала с вас за это видео? Одну тысячу гривен? Или больше?
- Валера в деле
- Обожаю Ваших детей и Ваше чувство юмора
- Это у Вас будет артистка комедийного жанра
- Вот будет красотка!!! Девочка с характером
- Такой классный ребенок, красавица будет, видно, мамин характер присутствует. Люблю ваших детей
- Бунтарка
- Извините, но этот "клип" лучше
Оля Полякова представила новую песню
Недавно украинская певица презентовала новую композицию под названием "Щоб не плакати, я сміюсь". Впоследствии на эту композицию появился и яркий клип, в котором Оля Полякова предстала в разных образах. К примеру, она появилась в образе невесты, байкера и с короткими волосами.
Всего за несколько дней этот клип собрал более 140 тысяч просмотров и занял 16 место в рейтинге самых трендовых музыкальных видео в YouTube.
Напомним, мы писали о том, что старшая дочь Оли Поляковой рассказала, где она зарабатывает на жизнь.
Ранее мы рассказывали, что украинская певица Оля Полякова презентовала новый альбом.
Также мы сообщали, что артистка Оля Полякова призналась, на чем зарабатывает ее муж Вадим Буряковский.
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