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Донька Полякової показала відео з побачення з новим хлопцем

24 лютого 2024 16:01
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Донька Полякової показала відео з побачення з новим хлопцем
Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Донька Олі Полякової, 18-річна Маша, показала зворушливе відео побачення зі своїм новим хлопцем Романом. Пара прогулялася столицею. 

Ролик опублікувала в Instagram.

Щаслива у нових стосунках

18-річна Маша Полякова нещодавно розійшлася зі своїм хлопцем Артуром, з яким зустрічалася рік. Дівчина розповідала, що колишній негарно з нею вчинив, адже виявилося, що він був з нею лише через її популярність. 

Проте дівчина не стала довго сумувати й нещодавно опублікувала фото з новим бойфрендом — Романом. 

 

Донька Полякової показала відео з побачення з новим хлопцем - фото 1
Маша Полякова з новим хлопцем Романом. Фото: instagram.com/mashapolyakova

А тепер Маша опублікувала відео, у якому показала, як вони проводять час разом з бойфрендом. Хлопець подарував донці Полякової букет квітів, вони трималися за руки, обіймалися і танцювали. 

 

Загалом, за допомогою цього романтичного відео Маша Полякова рекламувала їхні з хлопцем костюми, адже дівчина — блогерка. 

Але замість схвальних коментарів отримала від підписників хейт — нібито вона обдурила інший бренд одягу — забрала речі на рекламу і не зробила її. Інформацію про "крадіжку" одягу розповсюджує один з українських брендів, проте Маша на це поки що ніяк не відреагувала. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Олі Полякової розповіла про стосунки з новим хлопцем. Також нещодавно вона потрапляла до лікарні. 

Оля Полякова
блогери
роман
українські зірки
Маша Полякова

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