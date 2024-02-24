Донька Полякової показала відео з побачення з новим хлопцем

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Донька Олі Полякової, 18-річна Маша, показала зворушливе відео побачення зі своїм новим хлопцем Романом. Пара прогулялася столицею.

Ролик опублікувала в Instagram.

Щаслива у нових стосунках

18-річна Маша Полякова нещодавно розійшлася зі своїм хлопцем Артуром, з яким зустрічалася рік. Дівчина розповідала, що колишній негарно з нею вчинив, адже виявилося, що він був з нею лише через її популярність.

Проте дівчина не стала довго сумувати й нещодавно опублікувала фото з новим бойфрендом — Романом.

Маша Полякова з новим хлопцем Романом. Фото: instagram.com/mashapolyakova

А тепер Маша опублікувала відео, у якому показала, як вони проводять час разом з бойфрендом. Хлопець подарував донці Полякової букет квітів, вони трималися за руки, обіймалися і танцювали.

Загалом, за допомогою цього романтичного відео Маша Полякова рекламувала їхні з хлопцем костюми, адже дівчина — блогерка.

Але замість схвальних коментарів отримала від підписників хейт — нібито вона обдурила інший бренд одягу — забрала речі на рекламу і не зробила її. Інформацію про "крадіжку" одягу розповсюджує один з українських брендів, проте Маша на це поки що ніяк не відреагувала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Олі Полякової розповіла про стосунки з новим хлопцем. Також нещодавно вона потрапляла до лікарні.