Дочь Поляковой показала видео со свидания с новым парнем

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Дочь Оли Поляковой, 18-летняя Маша, показала трогательное видео свидания со своим новым парнем Романом. Пара прогулялась по столице.

Ролик опубликовала в Instagram.

Счастливая в новых отношениях

18-летняя Маша Полякова недавно разошлась со своим парнем Артуром, с которым встречалась год. Девушка рассказывала, что бывший некрасиво с ней поступил, ведь оказалось, что он был с ней только из-за ее популярности.

Однако девушка не стала долго унывать и недавно опубликовала фото с новым бойфрендом — Романом.

Маша Полякова с новым парнем Романом. Фото: instagram.com/mashapolyakova

А теперь Маша опубликовала видео, в котором показала, как они проводят время вместе с бойфрендом. Парень подарил дочери Поляковой букет цветов, они держались за руки, обнимались и танцевали.

На самом деле, с помощью этого романтического видео Маша Полякова рекламировала их с парнем костюмы, ведь девушка блогер.

Но вместо одобрительных комментариев получила от подписчиков хейт – якобы она обманула другой бренд одежды – забрала вещи на рекламу и не сделала ее. Информацию о "воровстве" одежды распространяет один из украинских брендов, однако Маша на это пока никак не отреагировала.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Оли Поляковой рассказала об отношениях с новым парнем. Также недавно она попадала в больницу.