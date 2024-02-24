Дочь Поляковой показала видео со свидания с новым парнем
Дочь Оли Поляковой, 18-летняя Маша, показала трогательное видео свидания со своим новым парнем Романом. Пара прогулялась по столице.
Ролик опубликовала в Instagram.
Счастливая в новых отношениях
18-летняя Маша Полякова недавно разошлась со своим парнем Артуром, с которым встречалась год. Девушка рассказывала, что бывший некрасиво с ней поступил, ведь оказалось, что он был с ней только из-за ее популярности.
Однако девушка не стала долго унывать и недавно опубликовала фото с новым бойфрендом — Романом.
А теперь Маша опубликовала видео, в котором показала, как они проводят время вместе с бойфрендом. Парень подарил дочери Поляковой букет цветов, они держались за руки, обнимались и танцевали.
На самом деле, с помощью этого романтического видео Маша Полякова рекламировала их с парнем костюмы, ведь девушка блогер.
Но вместо одобрительных комментариев получила от подписчиков хейт – якобы она обманула другой бренд одежды – забрала вещи на рекламу и не сделала ее. Информацию о "воровстве" одежды распространяет один из украинских брендов, однако Маша на это пока никак не отреагировала.
Напомним, ранее мы писали, что дочь Оли Поляковой рассказала об отношениях с новым парнем. Также недавно она попадала в больницу.
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