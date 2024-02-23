Інна Мірошниченко зізналася, у чому її звинувачують після усиновлення дитини

Інна Мірошниченко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Дружина відомого українського телеведучого Тімура Мірошниченка Інна розповіла про критику, з якою вона зіткнулася після усиновлення дитини. Жінка зізнається, що після того, як вона взяла маленького синочка з дитячого будинку її постійно хейтять.

Про це Інна Мірошниченко розповіла на "Телеканалі ДІМ" в YouTube.

Як дружину Мірошниченка хейтять після усиновлення дитини

Кохана українського ведучого спочатку думала, що неможливо критикувати усиновлення дитини. Проте, їй, таки, довелося відчути цей хейт на собі. Інна Мірошниченко розповіла, що саме про неї кажуть люди після того, як вона усиновила дитину.

"Починаючи з того, що ми усиновили дитину, щоб чоловік виїжджав за кордон. Хоча чоловік через те, що він журналіст і веде міжнародні заходи, їздив з початку повномасштабного вторгнення. Потім, що хворого взяли, щоб поїхати на лікування за кордон і там залишитися", — розповіла дружина ведучого.

Інна Мірошниченко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, Інна стверджує, що критикують також за зовнішній вигляд рідних дітей і тих, кого усиновили. За словами жінки, люди дуже часто порівнюють, як одягнені діти. Проте, дружина Тімура Мірошниченка намагається не зважати на ці коментарі.

"Якщо тебе не хейтять, значить, тебе просто немає. Або ти ведеш непублічний спосіб життя, це теж нормально. Але у публічних людей завжди є хейт. Ти комусь точно не подобаєшся. Потрібно ставитися до цього спокійно й орієнтуватися на точку зору людей, яких ти поважаєш", — також додала Інна Мірошниченко.

Що відомо про усиновлення дитини сім’єю Мірошниченків

Не так давно Інна і Тімур Мірошниченко взяли маленького однорічного хлопчика Марселя з дитячого будинку. Коли вони усиновили дитину, то дізналися, що в нього є певні проблеми зі здоров’ям, які вони почали вирішувати. До того ж, Інна Мірошниченко порівнювала, яким Марсель був у дитбудинку і який він став після усиновлення.

Однорічний Марсель у дитячому будинку. Фото: Instagram Інни Мірошниченко

Марсель після усиновлення в сім'ї Мірошниченків. Фото: Instagram Інни Мірошниченко

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Тімура Мірошниченка розповіла про складнощі виховання усиновленої дитини.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко зізнався, скільки йому заплатили за Нацвідбір "Євробачення".

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