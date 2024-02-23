Инна Мирошниченко призналась, в чем ее обвиняют после усыновления ребенка

Инна Мирошниченко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Жена известного украинского телеведущего Тимура Мирошниченко Инна рассказала о критике, с которой она столкнулась после усыновления ребенка. Женщина признается, что после того, как она взяла маленького сыночка из детского дома, ее постоянно хейтят.

Об этом Инна Мирошниченко рассказала на "Телеканале ДОМ" в YouTube.

Как жену Мирошниченко хейтят после усыновления ребенка

Любимая украинского ведущего сначала думала, что невозможно критиковать усыновление ребенка. Однако, ей все-таки пришлось почувствовать этот хейт на себе. Инна Мирошниченко рассказала, что именно о ней говорят люди после того, как она усыновила ребенка.

"Начиная с того, что мы усыновили ребенка, чтобы муж уезжал за границу. Хотя муж из-за того, что он журналист и ведет международные мероприятия, ездил с начала полномасштабного вторжения. Потом, что больного взяли, чтобы поехать на лечение за границу и там остаться", — рассказала жена ведущего.

Инна Мирошниченко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, Инна утверждает, что критикуют также за внешний вид родных детей и тех, кого усыновили. По словам женщины, люди очень часто сравнивают, как одеты дети. Однако, жена Тимура Мирошниченко пытается не обращать внимания на эти комментарии.

"Если тебя не хейтят, значит, тебя просто нет. Или ты ведешь непубличный образ жизни, это тоже нормально. Но у публичных людей всегда есть хейт. Ты кому-то точно не нравишься. Нужно относиться к этому спокойно и ориентироваться на точку зрения людей, которых ты уважаешь", — также добавила Инна Мирошниченко.

Что известно об усыновлении ребенка семьей Мирошниченко

Не так давно Инна и Тимур Мирошниченко взяли маленького годовалого мальчика Марселя из детского дома. Когда они усыновили ребенка, то узнали, что у него есть определенные проблемы со здоровьем, которые они начали решать. К тому же, Инна Мирошниченко сравнивала, каким Марсель был в детдоме и какой он стал после усыновления.

Годовалый Марсель в детском доме. Фото: Instagram Инны Мирошниченко

Марсель после усыновления в семье Мирошниченко. Фото: Instagram Инны Мирошниченко

Напомним, мы писали о том, что жена Тимура Мирошниченко рассказала о сложностях воспитания усыновленного ребенка.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко признался, сколько ему заплатили за Нацотбор "Евровидения".

Также мы сообщали о том, что жена Тимура Мирошниченко обратилась к Наталие Могилевской.