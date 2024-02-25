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Ексчоловік Віри Брежнєвої продовжує заробляти в Росії — місцеві ЗМІ назвали суму

25 лютого 2024 12:52
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Стас Кожушко
Редактор
Ексчоловік Віри Брежнєвої продовжує заробляти в Росії — місцеві ЗМІ назвали суму
Композитор Костянтин Меладзе та співачка Віра Брежнєва. Фото: росЗМІ
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Від початку повномасштабної війни продюсер Костянтин Меладзе виїхав з Росії. Компанію йому склала його тоді ще дружина, співачка Віра Брежнєва. Втім, виявляється, що бізнес Меладзе у РФ продовжує приносити йому дохід.

Про це повідомляють росЗМІ

Костянтин Меладзе продовжує заробляти в Росії

За інформацією росЗМІ, лейбл Meladze Music за 2023 рік приніс 19 млн рублів (205 тисяч доларів). Доходи музичної компанії продюсера зросли на 29 тисяч доларів у порівнянні з 2022-м.

У лейблі залишилися гурт "ВІА Гра" та два артисти — Валерій Меладзе та Віра Брежнєва, які не виступають у Росії. Солістки "ВІА Гри" Софія Тарасова, Ксенія Попова та Уляна Синецька виїхали з РФ. Такий дохід лейбл продюсера міг заробити за рахунок російських стрімінгових майданчиків. 

Наприклад, минулого року на них з'явилася пісня Софії Тарасової та Костянтина Меладзе "Почему я?". Сам продюсер зараз проживає в Італії. І саме, за чутками, з Тарасовою в нього зараз романтичні стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віра Брежнєва стала свідком романтичної пропозиції для своєї зіркової подруги. Також ми розповідали, що ведуча національного телемарафону "Єдині новини" Соломія Вітвіцька вперше показала свого коханого.

гроші
Костянтин Меладзе
українські зірки
Росія

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