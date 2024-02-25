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Відома телеведуча вперше показала коханого, який служить в ЗСУ

25 лютого 2024 11:25
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Відома телеведуча вперше показала коханого, який служить в ЗСУ
Телеведуча Соломія Вітвіцька. Фото: Instagram/solomiyavitvitska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ведуча національного телемарафону "Єдині новини" Соломія Вітвіцька вперше показала свого коханого, про якого останнім часом ходило чимало пліток в соцмережах.  Чоловік захищає Україну в лавах ЗСУ. 

Відповідне фото з’явилось в соцмережах Вітвіцької. 

Соломія Вітвіцька вперше показала коханого

Обранцем 43-річної телеведучої виявився Олексій Ситайло, який до початку повномасштабної війни був головою районного суду Сумської області. Вітвіцька присвятила публікацію з нагоди дня народження захисника України. І водночас розсекретила їхні стосунки.

"Коханий, завдяки тобі я, здається, знову змогла повірити в кохання. І нехай зараз в нашому житті не цукерки та квіти, а відеозв'язок у Signal та короткі "++", але я дочекаюсь тебе. З днем народження і многая літа. Пишаюся і кохаю", — написала Соломія.

В коментарях зіркову парочку привітали чимало знаменитостей. Серед них, зокрема, хореограф Амадор Лопес та співачки Світлана Тарабарова з Сонею Кей. 

Соломія вже була в шлюбі. У листопаді 2013 року вона вийшла заміж за режисера і кліпмейкера Влада Кочаткова. У лютому 2021-го пара заявила про розлучення. Втім, вони продовжують підтримувати дружні стосунки. Влад також прокоментував фото Вітвіцької з новим коханим.

"Ти достойна бути щасливою. Бажаю миру в серці та любові", — написав Влад Кочатков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша донька Полякової показала відео з побачення з новим хлопцем. Також ми розповідали, що король Чарльз III звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення.

соцмережі
роман
Соломія Вітвіцька
військові
українські зірки

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