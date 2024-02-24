Король Чарльз ІІІ звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення

Король Великої Британії Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Великої Британії Чарльз III у другі роковини повномасштабного вторгнення звернувся до українців. Він також згадав зустріч з Володимиром Зеленським і як відвідував українських військових.

Звернення опублікували на офіційному Instagram-акаунті королівської родини.

Король захоплюється українцями

Монарх опублікував фотографію, на якій запалює свічки у церкві разом з дружиною Камілою. Таким чином він, вірогідно, хотів показати, що молиться за Україну.

Чарльз III висловив захоплення сміливістю українців, які вступають у "трагічний третій рік" великої війни. Він також додав, що гордий відчувати причетність до боротьби України з кровожерливим агресором.

"Рішучість і сила українського народу продовжує надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби до існування вступає в третій, трагічний, рік. Незважаючи на заподіяні їм величезні труднощі та біль, українці продовжують демонструвати героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ. Їхня справжня доблесть, незважаючи на невимовну агресію. Я відчув це особисто на багатьох зустрічах, які я мав з українцями з початку війни, від президента Зеленського та пані Зеленської до новобранців, які тренуються тут, у Сполученому Королівстві", — пригадав Король.

Він також додав фото з зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася минулого року у Букінгемському палаці.

Король Чарльз III та Володимир Зеленський. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Чарльз III додав, що пишається допомогою Сполученого Королівства Україні і українцям та запевнив, що молиться за перемогу нашої країни у цій війні.

Нагадаємо, напередодні ми повідомляли, що басист Duran Duran, який хворіє на рак, похвалив Чарльза III за розголошення свого діагнозу. А також, що всміхнений король вразив офіційним виходом після новин про хворобу.