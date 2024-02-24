Король Чарльз ІІІ обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения

Король Великобритании Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Великобритании Чарльз III во вторую годовщину полномасштабного вторжения обратился к украинцам. Он также вспомнил встречу с Владимиром Зеленским и то, как посещал украинских военных.

Обращение опубликовали на официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

Король восхищается украинцами

Монарх опубликовал фотографию, на которой зажигает свечи в церкви вместе с супругой Камилой. Таким образом, он, вероятно, хотел показать, что молится за Украину.

Чарльз III выразил восхищение смелостью украинцев, вступающих в "трагический третий год" большой войны. Он также добавил, что горд чувствовать причастность к борьбе Украины с кровожадным агрессором.

"Решимость и сила украинского народа продолжает вдохновлять, поскольку неспровоцированное нападение на его землю, его жизнь и средства к существованию вступает в третий, трагический год. Несмотря на причиненные им огромные трудности и боль, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым их так тесно ассоциирует мир. Их настоящая доблесть, несмотря на невыразимую агрессию. Я почувствовал это лично на многих встречах, которые у меня были с украинцами с начала войны, от президента Зеленского и его жены, до новобранцев, которые тренируются здесь, в Соединенном Королевстве", — вспомнил Король.

Он также добавил фото со встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в прошлом году в Букингемском дворце.

Король Чарльз III и Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Чарльз III добавил, что гордится помощью Соединенного Королевства Украины и украинцам и заверил, что молится о победе нашей страны в этой войне.

Напомним, накануне мы сообщали, что басист Duran Duran, который болеет раком, похвалил Чарльза III за разглашение своего диагноза. А также, что улыбающийся король поразил официальным выходом после новостей о болезни.