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Король Чарльз ІІІ обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения

24 февраля 2024 19:35
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Король Чарльз ІІІ обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения
Король Великобритании Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Король Великобритании Чарльз III во вторую годовщину полномасштабного вторжения обратился к украинцам. Он также вспомнил встречу с Владимиром Зеленским и то, как посещал украинских военных.

Обращение опубликовали на официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

Король восхищается украинцами

Монарх опубликовал фотографию, на которой зажигает свечи в церкви вместе с супругой Камилой. Таким образом, он, вероятно, хотел показать, что молится за Украину.

Чарльз III выразил восхищение смелостью украинцев, вступающих в "трагический третий год" большой войны. Он также добавил, что горд чувствовать причастность к борьбе Украины с кровожадным агрессором.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

"Решимость и сила украинского народа продолжает вдохновлять, поскольку неспровоцированное нападение на его землю, его жизнь и средства к существованию вступает в третий, трагический год. Несмотря на причиненные им огромные трудности и боль, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым их так тесно ассоциирует мир. Их настоящая доблесть, несмотря на невыразимую агрессию. Я почувствовал это лично на многих встречах, которые у меня были с украинцами с начала войны, от президента Зеленского и его жены, до новобранцев, которые тренируются здесь, в Соединенном Королевстве", — вспомнил Король.

Он также добавил фото со встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в прошлом году в Букингемском дворце.

 

Король Чарльз ІІІ обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения - фото 1
Король Чарльз III и Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Чарльз III добавил, что гордится помощью Соединенного Королевства Украины и украинцам и заверил, что молится о победе нашей страны в этой войне.

Напомним, накануне мы сообщали, что басист Duran Duran, который болеет раком, похвалил Чарльза III за разглашение своего диагноза. А также, что улыбающийся король поразил официальным выходом после новостей о болезни.

Владимир Зеленский
Великобритания
война
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королевская семья
2 года войны

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