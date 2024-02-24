Басист Duran Duran, який хворіє на рак, похвалив Чарльза III за розголошення свого діагнозу

Британський музикант Енді Тейлор. Фото: Instagram/andytaylorofficial

На початку цього місяця король Великої Британії Чарльз III заявив, що хворий на рак простати. Монарху зробили відповідну операцію, він вже повертається до виконання своїх обов’язків. Подібну відвертість похвалив 63-річний басист Duran Duran Енді Тейлор, в якого також онкологія.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Учасник гурту Duran Duran про Чарльза III

Енді Тейлор бореться з раком передміхурової залози четвертої стадії. 2019-го лікарі прогнозували, що музикант проживе п’ять років. Вже пішов шостий. Артист впевнений, що відвертість короля Великої Британії може врятувати мільйони життів. Бо не всі чоловіки звертають увагу на діагностику та медичні чекапи.

Музикант Енді Тейлор. Фото: Instagram/andytaylorofficial

"Є кілька методів лікування всіх видів раку, які неможливо було зробити кілька років тому. Тому я думаю, що він (Чарльз III. — Ред.) отримає найкраще з найкращого, як і має бути", — прокоментував Енді Тейлор

Енді визнає, що тип раку, з яким він бореться, донедавна не піддавався лікуванню, і каже, що пацієнтам доводилося просто жити і помирати з ним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що король Чарльз III вразив офіційним виходом після новин про хворобу. Також ми розповідали, що активісти увірвались до резиденції короля Чарльза в Шотландії і всілися їсти за його стіл.