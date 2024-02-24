Басист Duran Duran, болеющий раком, похвалил Чарльза III за разглашение своего диагноза

Британский музыкант Энди Тейлор. Фото: Instagram/andytaylorofficial

В начале этого месяца король Великобритании Чарльз III заявил, что болен раком простаты. Монарху сделали соответствующую операцию, он уже возвращается к исполнению своих обязанностей. Подобную откровенность похвалил 63-летний басист Duran Duran Энди Тейлор, у которого онкология.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Участник группы Duran Duran о Чарльзе III

Энди Тейлор борется с раком предстательной железы четвертой стадии. В 2019 году врачи прогнозировали, что музыкант проживет пять лет. Уже пошел шестой. Артист уверен, что откровенность короля Великобритании может спасти миллионы жизней. Так как не все мужчины обращают внимание на диагностику и медицинские чек-апы.

Музыкант Энди Тейлор. Фото: Instagram/andytaylorofficial

"Есть несколько методов лечения всех видов рака, которые невозможно было сделать несколько лет назад. Поэтому я думаю, что он (Чарльз III. — Ред.) получит лучшее из лучшего, как и положено", — прокомментировал Энди Тейлор

Энди признает, что тип рака, с которым он борется, до недавнего времени не подвергался лечению, и говорит, что пациентам приходилось просто жить и умирать с ним.

Напомним, ранее мы писали, что король Чарльз III поразил официальным выходом после новостей о болезни. Также мы рассказывали, что активисты ворвались в резиденцию короля Чарльза в Шотландии и уселись кушать за его стол.