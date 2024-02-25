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Известная телеведущая впервые показала возлюбленного, который служит в ВСУ

25 февраля 2024 11:25
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Известная телеведущая впервые показала возлюбленного, который служит в ВСУ
Телеведущая Соломия Витвицкая. Фото: Instagram/solomiyavitvitska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ведущая национального телемарафона "Єдині новини" Соломия Витвицкая впервые показала своего любимого, о котором в последнее время ходило немало сплетен в соцсетях. Мужчина защищает Украину в рядах ВСУ.

Соответствующее фото появилось в соцсетях Витвицкой.

Соломия Витвицкая впервые показала возлюбленного

Избранником 43-летней телеведущей оказался Алексей Ситайло, до начала полномасштабной войны являвшийся председателем районного суда Сумской области. Витвицкая посвятила публикацию по случаю дня рождения защитника Украины. И вместе с тем рассекретила их отношения.

"Любимый, благодаря тебе я, кажется, снова смогла поверить в любовь. И пусть сейчас в нашей жизни не конфеты и цветы, а видеосвязь в Signal и короткие "++", но я дождусь тебя. С днем рождения и много лет. Горжусь и люблю", — написала Соломия.

В комментариях звездную парочку поздравили немало знаменитостей. Среди них, в частности, хореограф Амадор Лопес и певицы Светлана Тарабарова с Соней Кей.

Соломия уже была в браке. В ноябре 2013 года она вышла замуж за режиссера и клипмейкера Влада Кочаткова. В феврале 2021-го пара заявила о разводе. Впрочем, они продолжают поддерживать дружеские отношения. Влад также прокомментировал фото Витвицкой с новым любимым.

"Ты достойна быть счастливой. Желаю мира в сердце и любви", — написал Влад Кочатков.

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Поляковой показала видео по свиданию с новым парнем. Также мы рассказывали, что король Чарльз III обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения.

соцсети
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Соломия Витвицкая
военные
украинские звезды

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