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Бывший муж Веры Брежневой продолжает зарабатывать в России — местные СМИ назвали сумму

25 февраля 2024 12:52
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Бывший муж Веры Брежневой продолжает зарабатывать в России — местные СМИ назвали сумму
Композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева. Фото: росСМИ
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

С начала полномасштабной войны продюсер Константин Меладзе уехал из России. Компанию ему составила тогда еще жена, певица Вера Брежнева. Впрочем, оказывается, что бизнес Меладзе в РФ продолжает приносить ему доход.

Об этом сообщают росСМИ.

Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России

По информации росСМИ, лейбл Meladze Music за 2023 год принес 19 млн рублей (205 тысяч долларов). Доходы музыкальной компании продюсера выросли на 29 тысяч долларов по сравнению с 2022 годом.

В лейбле остались группа "ВИА Гра" и два артиста — Валерий Меладзе и Вера Брежнева, которые не выступают в России. Солистки "ВИА Гры" София Тарасова, Ксения Попова и Ульяна Синецкая также уехали из РФ. Такой доход лейбл продюсера мог заработать за счет российских стриминговых площадок.

К примеру, в прошлом году на них появилась песня Софии Тарасовой и Константина Меладзе "Почему я?". Сам продюсер сейчас проживает в Италии. И именно, по слухам, с Тарасовой у него сейчас романтические отношения.

Напомним, ранее мы писали, что Вера Брежнева стала свидетелем романтического предложения для своей звездной подруги. Также мы рассказывали, что ведущая национального телемарафона "Єдині новини" Соломия Витвицкая впервые показала своего возлюбленного.

деньги
Константин Меладзе
украинские звезды
Россия

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