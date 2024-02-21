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Фільм "Дюна 2" дебютував з шалено високою оцінкою

21 лютого 2024 21:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Фільм "Дюна 2" дебютував з шалено високою оцінкою
Фільм "Дюна 2". Фото: instagram.com/dunemovie/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Науково-фантастичний фільм "Дюна 2" отримав перші оцінки від кінопорталів. Картина має всі шанси повторити рекордний прокат першої частини.

Оцінку картині дав портал Rotten Tomatoes.

Фільм "Дюна 2" отримав 97% схвальних відгуків

На агрегаторі Rotten Tomatoes вже з'явилась оцінка нової частини науково-фантастичного фільму "Дюна". На картину вже написали 88 оглядів. На їхній основі портал підрахував, що фільм має 97% позитивних відгуків. 

Оцінка фільму "Дюна 2"
Оцінка фільму "Дюна 2". Фото: rottentomatoes.com/m/dune_part_two

Сага "Дюна" є адаптацією однойменного бестселера Френка Герберта. Твір розповідає історію про пустельну планету Арракіс, де видобуваються унікальні речовини — прянощі. У центрі сюжету — життя молодого Пола Атріда, якому визначено долею назавжди змінити імперію та природу Дюни.

Перша частина саги була надзвичайно успішною і стала шестиразовим лауреатом премії "Оскар". Фільм зібрав у прокаті понад 400 мільйонів доларів, хоча витрачено на нього було 165 мільйонів доларів.

Друга частина присвячена боротьбі головного героя Пола, якого грає Тімоті Шаламе, за планету Арракіс та його коханню з фріменкою Чані, яку грає Зендея. Міфічна подорож Пола триває. Він єдиний, хто бачить різні сценарії майбутнього і зможе покласти край війні.

Бюджет другої частина фільму оцінили в 190 мільйонів доларів і у мережі поширюють думки, що кінопрокат буде дуже вдалим. 

Фільм має вийти на екранах українських кінотеатрів 29 лютого 2024 року.

Раніше акторка з "Дюни" потрапила у скандал через свій люксовий образ.

Також Зендея вразила світ своїм зоряним обладунком на презентації фільму.

кіно
фільм
Голлівуд
закордонні зірки
Зендея
Тімоті Шаламе
коментатор

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