Фильм "Дюна 2" дебютировал с безумно высокой оценкой
Научно-фантастический фильм "Дюна 2" получил первые оценки от кинопорталов. У картины есть все шансы повторить рекордный прокат первой части.
Оценку картине дал портал Rotten Tomatoes.
Фильм "Дюна 2" получил 97% свежести
На агрегаторе Rotten Tomatoes уже появилась оценка новой части научно-фантастического фильма "Дюна". На картину уже написали 88 обзоров. На их основе портал подсчитал, что фильм имеет 97% свежести.
Сага "Дюна" является адаптацией одноименного бестселлера Фрэнка Герберта. Произведение рассказывает историю о пустынной планете Арракис, где добываются уникальные вещества — пряности. В центре сюжета — жизнь молодого Пола Атрида, которому определена судьба навсегда изменить империю и природу Дюны.
Первая часть саги была очень успешной и стала шестикратным лауреатом премии "Оскар". Фильм собрал в прокате более 400 миллионов долларов, хотя израсходовано на него было 165 миллионов долларов.
Вторая часть посвящена борьбе главного героя Пола, которого играет Шаламе, за планету Арракис и его любовь с фрименкой Чани, которую играет Зендея. Мифическое путешествие Пола продолжается. Он единственный, кто видит разные сценарии будущего и сможет покончить с войной.
Бюджет второй части фильма оценили в 190 миллионов долларов и в сети распространяют мнения, что кинопрокат будет очень удачным.
Фильм должен выйти на экранах украинских кинотеатров 29 февраля 2024 года.
Ранее актриса из "Дюны" попала в скандал из-за своего люксового образа.
Также Зендея поразила мир своим звездным доспехом на презентации фильма.
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