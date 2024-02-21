Фильм "Дюна 2" дебютировал с безумно высокой оценкой

Фильм "Дюна 2". Фото: instagram.com/dunemovie/

Научно-фантастический фильм "Дюна 2" получил первые оценки от кинопорталов. У картины есть все шансы повторить рекордный прокат первой части.

Оценку картине дал портал Rotten Tomatoes.

Фильм "Дюна 2" получил 97% свежести

На агрегаторе Rotten Tomatoes уже появилась оценка новой части научно-фантастического фильма "Дюна". На картину уже написали 88 обзоров. На их основе портал подсчитал, что фильм имеет 97% свежести.

Оценка фильма "Дюна 2". Фото: rottentomatoes.com/m/dune_part_two

Сага "Дюна" является адаптацией одноименного бестселлера Фрэнка Герберта. Произведение рассказывает историю о пустынной планете Арракис, где добываются уникальные вещества — пряности. В центре сюжета — жизнь молодого Пола Атрида, которому определена судьба навсегда изменить империю и природу Дюны.

Первая часть саги была очень успешной и стала шестикратным лауреатом премии "Оскар". Фильм собрал в прокате более 400 миллионов долларов, хотя израсходовано на него было 165 миллионов долларов.

Вторая часть посвящена борьбе главного героя Пола, которого играет Шаламе, за планету Арракис и его любовь с фрименкой Чани, которую играет Зендея. Мифическое путешествие Пола продолжается. Он единственный, кто видит разные сценарии будущего и сможет покончить с войной.

Бюджет второй части фильма оценили в 190 миллионов долларов и в сети распространяют мнения, что кинопрокат будет очень удачным.

Фильм должен выйти на экранах украинских кинотеатров 29 февраля 2024 года.

Ранее актриса из "Дюны" попала в скандал из-за своего люксового образа.

Также Зендея поразила мир своим звездным доспехом на презентации фильма.