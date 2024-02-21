Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Фильм "Дюна 2" дебютировал с безумно высокой оценкой arrow

Фильм "Дюна 2" дебютировал с безумно высокой оценкой

21 февраля 2024 21:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Фильм "Дюна 2" дебютировал с безумно высокой оценкой
Фильм "Дюна 2". Фото: instagram.com/dunemovie/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Научно-фантастический фильм "Дюна 2" получил первые оценки от кинопорталов. У картины есть все шансы повторить рекордный прокат первой части.

Оценку картине дал портал Rotten Tomatoes.

Фильм "Дюна 2" получил 97% свежести

На агрегаторе Rotten Tomatoes уже появилась оценка новой части научно-фантастического фильма "Дюна". На картину уже написали 88 обзоров. На их основе портал подсчитал, что фильм имеет 97% свежести.

Оценка фильма "Дюна 2"
Оценка фильма "Дюна 2". Фото: rottentomatoes.com/m/dune_part_two

Сага "Дюна" является адаптацией одноименного бестселлера Фрэнка Герберта. Произведение рассказывает историю о пустынной планете Арракис, где добываются уникальные вещества — пряности. В центре сюжета — жизнь молодого Пола Атрида, которому определена судьба навсегда изменить империю и природу Дюны.

Первая часть саги была очень успешной и стала шестикратным лауреатом премии "Оскар". Фильм собрал в прокате более 400 миллионов долларов, хотя израсходовано на него было 165 миллионов долларов.

Вторая часть посвящена борьбе главного героя Пола, которого играет Шаламе, за планету Арракис и его любовь с фрименкой Чани, которую играет Зендея. Мифическое путешествие Пола продолжается. Он единственный, кто видит разные сценарии будущего и сможет покончить с войной.

Бюджет второй части фильма оценили в 190 миллионов долларов и в сети распространяют мнения, что кинопрокат будет очень удачным.

Фильм должен выйти на экранах украинских кинотеатров 29 февраля 2024 года.

Ранее актриса из "Дюны" попала в скандал из-за своего люксового образа.

Также Зендея поразила мир своим звездным доспехом на презентации фильма.

кино
фильм
Голливуд
зарубежные звезды
Зендея
Тимоти Шаламе
комментатор

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

Актуальное по теме