Зендея з‘явилась на червоному хіднику у звабливих латах
Акторка Зендея прийшла в незвичайному костюмі на прем'єру "Дюна 2" в Лондоні. Зірка вдяглась у залізні лати з відвертими елементами.
Світлини опублікувало видання L'OFFICIEL USA.
Зендея шокувала залізним вбранням на прем'єрі в Лондоні
Акторка Зендея, яка зіграла головну роль у другій частині фантастичного фільму "Дюна", прийшла на прем'єру у незвичайному для неї образі. Вона приміряла космічний костюм.
Її стиліст Лоу Роуч обрав для акторки вбрання космічної суперзірки з архівної колекції Thierry Mugler 1995 року. Образ також доповнили дорогоцінні прикраси — масивне кольє із сапфірами та діамантами Bulgari.
Зендея мала мужній вигляд, проте і спокусливий. Залізні лати мають звабливі вирізи, які оголили частини тіла зірки.
Її колега по фільму Тімоті Шаламе для цього заходу обрав менш вражаючий, але стильний образ — він вдягнув чорну футболку та сряблясті штани.
Зендея у фільмі грає фріменку Чані, яка живе в пустелях Арракіса і навчилося виживати в його невблаганній спеці, а Тімоті грає месіанську постать Пола Атрідеса. Кохання між ними та боротьбу за владу в кінотеатрах можна буде побачити вже 29 лютого.
Раніше Зендея шокувала прихильників нетиповим для неї образом.
Також вона відвідувала прем'єру у пустельній сукні.
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