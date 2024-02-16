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Зендея з‘явилась на червоному хіднику у звабливих латах

16 лютого 2024 10:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зендея з‘явилась на червоному хіднику у звабливих латах
Акторка Зендея. Фото: instagram.com/bustle/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Акторка Зендея прийшла в незвичайному костюмі на прем'єру "Дюна 2" в Лондоні. Зірка вдяглась у залізні лати з відвертими елементами.

Світлини опублікувало видання L'OFFICIEL USA.

Зендея шокувала залізним вбранням на прем'єрі в Лондоні

Акторка Зендея, яка зіграла головну роль у другій частині фантастичного фільму "Дюна", прийшла на прем'єру у незвичайному для неї образі. Вона приміряла космічний костюм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Її стиліст Лоу Роуч обрав для акторки вбрання космічної суперзірки з архівної колекції Thierry Mugler 1995 року. Образ також доповнили дорогоцінні прикраси — масивне кольє із сапфірами та діамантами Bulgari.

Акторка Зендея. Фото: instagram.com/bustle/
Акторка Зендея. Фото: instagram.com/bustle/

Зендея мала мужній вигляд, проте і спокусливий. Залізні лати мають звабливі вирізи, які оголили частини тіла зірки.

Акторка Зендея. Фото: instagram.com/bustle/
Акторка Зендея. Фото: instagram.com/bustle/

Її колега по фільму Тімоті Шаламе для цього заходу обрав менш вражаючий, але стильний образ — він вдягнув чорну футболку та сряблясті штани.

Зендея у фільмі грає фріменку Чані, яка живе в пустелях Арракіса і навчилося виживати в його невблаганній спеці, а Тімоті грає месіанську постать Пола Атрідеса. Кохання між ними та боротьбу за владу в кінотеатрах можна буде побачити вже 29 лютого.

Раніше Зендея шокувала прихильників нетиповим для неї образом.

Також вона відвідувала прем'єру у пустельній сукні.

кіно
одяг
Зендея
Тімоті Шаламе
Прем'єра

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