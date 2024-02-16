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Зендея появилась на красной дорожке в соблазнительных латах

16 февраля 2024 10:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Зендея появилась на красной дорожке в соблазнительных латах
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/bustle/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Актриса Зендея пришла в необычном костюме на премьеру "Дюна 2" в Лондоне. Звезда оделась в железные латы с откровенными элементами.

Фотографии опубликовало издание L'OFFICIEL USA.

Зендея шокировала железным нарядом на премьере в Лондоне

Актриса Зендея, сыгравшая главную роль во второй части фантастического фильма "Дюна", пришла на премьеру в необычном для нее образе. Она примеряла космический костюм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by playtuşu (@playtusu)

Ее стилист Лоу Роуч выбрал для актрисы наряды космической суперзвезды из архивной коллекции Thierry Mugler 1995 года. Образ также дополнили драгоценные украшения – массивное колье с сапфирами и бриллиантами Bulgari.

Актриса Зендея. Фото: instagram.com/bustle/
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/bustle/

Зендея выглядела мужественно, но и соблазнительно. Железные заплаты имеют откровенные вырезы, которые обнажили части тела звезды.

Актриса Зендея. Фото: instagram.com/bustle/
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/bustle/

Ее коллега по фильму Тимоти Шаламе для этого мероприятия избрал менее впечатляющий, но стильный образ — он надел черную футболку и серебристые брюки.

Зендея в фильме играет фрименку Чани, которая живет в пустынях Арракиса и научилась выживать в его неумолимой жаре, а Тимоти играет мессианскую фигуру Пола Атридеса. Любовь между ними и борьбу за власть в кинотеатрах можно увидеть уже 29 февраля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by L'OFFICIEL USA (@lofficielusa)

Ранее Зендея шокировала поклонников нетипичным для нее образом.

Также она посещала премьеру в пустынном платье.

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Зендея
Тимоти Шаламе
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