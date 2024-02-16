Зендея появилась на красной дорожке в соблазнительных латах
Актриса Зендея пришла в необычном костюме на премьеру "Дюна 2" в Лондоне. Звезда оделась в железные латы с откровенными элементами.
Фотографии опубликовало издание L'OFFICIEL USA.
Зендея шокировала железным нарядом на премьере в Лондоне
Актриса Зендея, сыгравшая главную роль во второй части фантастического фильма "Дюна", пришла на премьеру в необычном для нее образе. Она примеряла космический костюм.
Ее стилист Лоу Роуч выбрал для актрисы наряды космической суперзвезды из архивной коллекции Thierry Mugler 1995 года. Образ также дополнили драгоценные украшения – массивное колье с сапфирами и бриллиантами Bulgari.
Зендея выглядела мужественно, но и соблазнительно. Железные заплаты имеют откровенные вырезы, которые обнажили части тела звезды.
Ее коллега по фильму Тимоти Шаламе для этого мероприятия избрал менее впечатляющий, но стильный образ — он надел черную футболку и серебристые брюки.
Зендея в фильме играет фрименку Чани, которая живет в пустынях Арракиса и научилась выживать в его неумолимой жаре, а Тимоти играет мессианскую фигуру Пола Атридеса. Любовь между ними и борьбу за власть в кинотеатрах можно увидеть уже 29 февраля.
Ранее Зендея шокировала поклонников нетипичным для нее образом.
Также она посещала премьеру в пустынном платье.
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