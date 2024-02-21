Фронтмен гурту Антитіла розповів, чи потрібні артисти під час війни

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя з шанувальниками. Фото: Instagram/antytila_official

Вже майже два роки в суспільстві різняться думки, чи доречні під час повномасштабної війни великі концертні шоу в Україні. З цього приводу висловився і фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Відповідне інтерв’ю музиканта з’явилось в виданні "Ти Київ".

Тарас Тополя про артистів під час війни

Журналісти поцікавились, якщо війна затягнеться на багато років, чи будуть потрібні країні артисти. На що Тарас зауважив — вони потрібні завжди, навіть під час бойових дій.

"Артисти — це люди, які мають дар творця відчувати події навколо і передавати це відчуття мелодією і словом. Артисти наповнюють емоціями життя інших, дають їм розраду, сльози, щастя, сміх, відкривають нові сенси через творчість. І якщо хтось скаже, що вони не потрібні, вони все одно будуть. Бо певним людям притаманно творити, вони самореалізовуються у творчості", — розповів Тарас.

Музикант зазначив, що навіть в концтаборах Освенцим та Бухенвальд були артисти, які попри приреченість і неймовірні знущання, все одно співали, щоб підняти дух інших та вселити надію.

"Навіть у штурмових загонах є свої артисти, таланти, одягнуті у піксель. Звичайно, характер творчості війна змінює, це очевидно, але артисти були, є і будуть", — підсумував Тополя.

Один з прикладів необхідності артистів — волонтерська зайнятість. Фронтмен гурту згадав про світовий благодійний тур. "Антитіла" відіграли десятки концертів в США, в Канаді, в Новій Зеландії, в Австралії, в Європі. Разом з благодійним фондом United Help Ukraine вони зібрали 650 тисяч доларів для закупівлі 10 тисяч якісних аптечок для наших військових.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тарас Тополя висловився про ухилянтів від мобілізації. Також ми розповідали, чи готовий фронтмен гурту "Антитіла" повернутися на фронт.