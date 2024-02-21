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Фронтмен группы Антитіла рассказал, нужны ли артисты во время войны

21 февраля 2024 06:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Фронтмен группы Антитіла рассказал, нужны ли артисты во время войны
Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя с поклонниками. Фото: Instagram/antytila_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Уже почти два года в обществе разнятся мнения, уместны ли во время полномасштабной войны большие концертные шоу в Украине. На этот счет высказался и фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Соответствующее интервью музыканта появилось в издании "Ти Київ".

Тарас Тополя об артистах во время войны

Журналисты поинтересовались, если война затянется на многие годы, нужны ли стране артисты. На что Тарас отметил — они всегда нужны, даже во время боевых действий.

"Артисты — это люди, которые имеют дар создателя чувствовать события вокруг и передавать это чувство мелодией и словом. Артисты наполняют эмоциями жизни других, дают им утешение, слезы, счастье, смех, открывают новые смыслы через творчество. И если кто-то скажет, что они не нужны, они все равно будут. Потому что определенным людям свойственно творить, они самореализуются в творчестве", — рассказал Тарас.

Музыкант отметил, что даже в концлагерях Освенцим и Бухенвальд были артисты, которые, несмотря на обреченность и невероятные издевательства, все равно пели, чтобы поднять дух других и внушить надежду.

"Даже в штурмовых отрядах есть свои артисты, таланты одетые в пиксель. Конечно, характер творчества война меняет, это очевидно, но артисты были, есть и будут", — подытожил Тополя.

Один из примеров необходимости артистов волонтерская занятость. Фронтмен группы вспомнил о мировом благотворительном туре. "Антитіла" отыграли десятки концертов в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Европе. Вместе с благотворительным фондом United Help Ukraine они собрали 650 тысяч долларов для закупки 10 тысяч качественных аптечек для наших военных.

Напомним, ранее мы писали, что Тарас Тополя высказался об уклоняющихся от мобилизации. Также мы рассказывали, готов ли фронтмен группы "Антитіла" вернуться на фронт.

артисты
Тарас Тополя
Антитіла
украинские звезды

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