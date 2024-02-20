Тарас Тополя розповів, чи готовий повернутися на фронт

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Фото: Instagram/antytila_official

З перших днів повномасштабної війни учасники гурту "Антитіла" захищали Україну на Харківському напрямку. Фронтмен колективу Тарас Тополя прокоментував, чи готовий він повернутися на фронт.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Ти Київ".

Тарас Тополя про повернення на фронт

Наприкінці серпня 2022-го, розпорядженням тоді ще Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, музиканти були відкомандировані в Київ із зони бойових дій. Зараз вони дають благодійні концерти і збирають гроші на армію. Втім, запевняє Тополя, він готовий повернутися на фронт.

"Так, готовий, якщо Головнокомандувач видасть наказ, що "Антитіла" мусять повернутися в 130 батальйон. Але я відверто і неодноразово казав, що повертатися туди я б не хотів. Ми поза фронтом робимо багато важливих справ для фронту", — розповів Тарас.

Учасники гурту "Антитіла". Фото: Instagram/antytila_official

Журналісти видання "Ти Київ" зазначили, що деякі українці дорікають гурту "Антитіла" в активних гастролях. Мовляв, у такий спосіб колектив нібито піариться на військовій темі. Тополя зазначив, що він особисто познайомить тих, хто так говорить, з командиром 130-го батальйону.

"Він розкаже, як "Антитіла" піарились і скільки разів ледь не загинули під час виконання бойових завдань. Ми — парамедики й виконували нашу військову роботу так, як це було потрібно. Ми витягували наших побратимів, на щастя, живими, пораненими, але живими. Ми були під мінометними, артилерійськими обстрілами та зі стрілецької зброї", — зауважив Тарас.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасники гурту "Антитіла" вважають недоречним участь України в пісенному конкурсі "Євробаченні" під час війни. Також ми розповідали, що Тарас Тополя висловився про ухилянтів від мобілізації.