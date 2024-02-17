Гурт Антитіла вважає, що Україна немає брати участь у Євробаченні під час війни

Гурт Антитіла. Фото: instagram.com/antytila_official/

Український гурт Антитіла вважає недоречним витрачати гроші на Євробачення. На їхню думку, всі кошти мають йти на потреби армії.

Про це вони заявили в інтерв'ю для HOCHU.ua.

Антитіла проти участі України на Євробаченні 2025

Український гурт Антитіла висловив свою думку щодо витрачання коштів на участь у пісенному конкурсі Євробачення. Вони важають це неправильним під час війни.

"Нещодавно у нас з товаришем підіймалося питання, як пояснювати європейцям і тим, хто підтримує Україну, що ми стільки грошей будемо відправляти від нашої країни на "Євробачення". Можливо, варто було відмовитися брати участь. І сказати: "Бачите, ми на всьому економимо, оскільки ми потребуємо коштів на снаряди", — розповідає співзасновник гурту і музикант Сергій Вусик.

Фронтмен Тарас Тополя також вважає, що наступного року не варто брати участь. Проте він похвалив alyona alyona та Jerry Heil та їхній виступ.

"Дівчата виграли — молодці, хай їдуть представляти. Що вже зараз казати? Але наступного року дійсно треба подумати, що, можливо, нам варто зекономити. І добре, що ми можемо відправляти від України, що держава є, з якої можна відправляти", — висловив свою думку Тополя.

Раніше Антитіла випустили новий кліп, в якому Тополя політав у космосі.

Також фронтмен гурту скоро випустить спільну пісню разом з зірковою дружиною.